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  4. Irak, ABD’yi BM Güvenlik Konseyi’ne şikayet etti

Irak, ABD’yi BM Güvenlik Konseyi’ne şikayet etti

DÜNYA HABERLERİ  | 05.01.2020 20:26 | Son Güncelleme

Irak, Bağdat’ta düzenlenen saldırılar nedeniyle ABD hakkında BM Güvenlik Konseyi’ne şikayette bulundu.

Irak, ABD’yi BM Güvenlik Konseyi’ne şikayet etti

Irak Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, İran Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis’in ölümüyle sonuçlanan ABD saldırısına ilişkin, BM Güvenlik Konseyi ve BM Genel Sekreteri’ne şikayette bulunduğunu duyurdu.

Açıklamada, BM’nin Iraklı askeri yöneticilere karşı düzenlenen suikast ve saldırıların kınaması istendiği ifade edilirken, saldırının ABD güçlerinin ülkedeki varlık şartlarına aykırı olduğu ve Irak’ın egemenliğine karşı çok tehlikeli bir ihlal oluşturduğu belirtildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
ırak ABD BMGK

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