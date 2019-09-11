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Irak Başbakanı Abdülmehdi, Türkiye Bağdat Büyükelçisi Yıldız’ı kabul etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.09.2019 23:54 | Son Güncelleme

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız’ı kabul etti.

Irak Başbakanı Abdülmehdi, Türkiye Bağdat Büyükelçisi Yıldız’ı kabul etti

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız’ı kabul etti. Görüşmede başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Irak’a yapacağı ziyaret olmak üzere pek çok konunun ele alındığı açıklandı.

Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ile bir araya geldi. Başbakanı Adil Abdülmehdi’nin Basın Ofisi tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, ikilinin başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Irak’a yapacağı ziyaret olmak üzere iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği, su paylaşımı yanı sıra Irak’ın imarı konularını ele aldığı belirtildi. Açıklamada, ayrıca Başbakan Abdülmehdi’nin iki ülke arasındaki ilişkilerin iki milletin çıkarı doğrultusunda geliştirilmesi gerektiği vurguladığı aktarıldı.

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