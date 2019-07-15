BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ülkesinin Filistin meselesine ilişkin tutumunun sabit olduğunu ve ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" planına onurlu bir şekilde karşı çıktıklarını belirtti.

Irak Başbakanı Abdulmehdi, Filistinli mevkidaşı Muhammed Iştiyye ile başkent Bağdat'ta ortak basın toplantısı düzenledi.

Filistin heyetiyle sanayi, ekonomi ve ticaret gibi çeşitli alanlarda görüştüklerini ifade eden Abdulmehdi, Filistin davasının kendi davaları olduğunu ve herhangi bir şart koşmaksızın Filistin halkının yanında durduklarını vurguladı.

Abdulmehdi, "Irak'ın Filistin davası konusundaki tutumu sabittir. Bölgedeki tüm yerleşim projelerini reddediyoruz. Yüzyılın Anlaşması planına onurlu bir şekilde karşı çıktık. Bu planı yürürlüğe koymak isteyenler de artık başarıya ulaşıp ulaşmayacağından şüphe duyuyor." dedi.

Filistin Başbakanı Iştiyye resmi ziyaret için sabah saatlerinde Bağdat'a ulaşmıştı.

- Yüzyılın Anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin meselesine kendince "çözüm bulmak" amacıyla hazırladığı öne sürülen "Yüzyılın Anlaşması" planının detayları netleşmese de uluslararası basında planın detaylarına ilişkin bazı bilgiler yer alıyor.