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  4. Irak Başbakanı Kazimi'den Esad rejimine "iş birliği" mesajı

Irak Başbakanı Kazimi'den Esad rejimine "iş birliği" mesajı

DÜNYA HABERLERİ  | 26.08.2020 19:46 | Son Güncelleme

Irak'taki Haşdi Şabi Heyet Başkanı Falih Feyyad'ın, Suriye'de Beşşar Esad ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki "stratejik iş birliği"ni görüştüğü belirtildi.

Irak Başbakanı Kazimi'den Esad rejimine "iş birliği" mesajı

Irak resmi ajansı INA'da yer alan habere göre Feyyad, Irak Başbakanı Mustafa Kazimi'nin "iş birliği mesajını" Esad'a iletmek üzere başkent Şam'a gitti.

MESAJIN İÇERİĞİ PAYLAŞILDI

Haberde, mesajın farklı alanlarda ikili iş birliğinin güçlendirilmesi, bölgedeki siyasi ve güvenlik gelişmelerinde dayanışmanın sürdürülmesi, terörle ortak mücadele ve sınır güvenliğinin sağlanması gibi başlıkları içerdiği kaydedildi.

Irak Başbakanı Kazimi, dün "Irak, Ürdün ve Mısır Üçlü Zirvesi"ne katılmak üzere Ürdün’ün başkenti Amman'a gitmişti. (AA)

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