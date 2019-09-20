HABER

Irak Başbakanı'ndan yeniden imara destek çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 17:06 | Son Güncelleme

Irak Başbakanı'ndan yeniden imara destek çağrısı

İSTANBUL (AA) - Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Çinli ve uluslararası şirketlere, Irak'ın kalkınması ve yeniden imarına katkıda bulunma çağrısı yaptı.

Irak Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Abdulmehdi, Çin'in Anhui eyaletinde düzenlenen 2019 Dünya İmalat Konferansı'nda konuştu.

Ülkesinin bölgede etkin rol oynayabilmesi için Asya ülkeleri özellikle Çin ile güçlü ilişkilere ihtiyaç duyduğunu kaydeden Abdulmehdi, Irak'ın kalkınmasına ve yeniden imarına katkı sağlamaları için Çinli ve uluslararası şirketlere çağrıda bulundu.

Abdulmehdi, konuşmasında Bağdat ve Pekin arasındaki ticaret hacminin yıllık 30 milyar dolar civarında olduğunu hatırlatarak, Irak ve Çin arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin önemine değindi.

Açıklamada ayrıca, Irak Başbakanı'nın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve hükümet yetkilileriyle temaslarda bulunacağı kaydedildi.

Adil Abdulmehdi, bakanlar ve 16 valinin de aralarında bulunduğu üst düzey bir heyetle dün Çin'e gitmişti.

Çin'in Bağdat Büyükelçisi Zhang Tao, 31 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Çin'in büyük çoğunluğu petrol sektöründe olmak üzere Irak'ta 20 milyar dolar yatırımı bulunduğunu söylemişti.

Bitcoin'ciler kazancını katlayacakBitcoin'ciler kazancını katlayacak
Mudanya Kent Konseyi’ndeki işgâl sona erdiMudanya Kent Konseyi’ndeki işgâl sona erdi
Okuldan kaçmaya çalıştığı öne sürülen öğrenci pencereden düştüOkuldan kaçmaya çalıştığı öne sürülen öğrenci pencereden düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bağdat ırak

En Çok Okunan Haberler

Egemen Bağış büyükelçi oldu!

Egemen Bağış büyükelçi oldu!

Kapalı Maraş kullanıma açılıyor!

Kapalı Maraş kullanıma açılıyor!

Rizespor'da Vedat Muriç bombası

Rizespor'da Vedat Muriç bombası

Yılın transferi İstanbul'da

Yılın transferi İstanbul'da

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili davada şoke eden gelişme

Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili davada şoke eden gelişme

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye rest

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye rest

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

Tuzla'da yangın paniği!

Tuzla'da yangın paniği!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki partideki istifalara ilişkin açıklama

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

Mansur Yavaş hakkında yakalama ve yurt dışına çıkış yasağı taleplerine ret!

Mahkemeden Mansur Yavaş kararı! Reddedildi

İstanbul E-5'te terör estiren magandalardan 6'sı tutuklandı

E-5'te terör estirmişlerdi! Flaş gelişme

İş kadınını darp edip üzerine yanıcı madde dökmüştü! Tutuklandı

İş kadınını bu hale getirmişti! Flaş gelişme

Irak'ın kuzeyindeki Gara'ya operasyon: En az 15 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık açıkladı: En az 15 terörist etkisiz hale getirildi

Sultanbeyli'de kamyonet ile özel halk otobüsü çarpıştı

Sultanbeyli'de kamyonet ile özel halk otobüsü çarpıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.