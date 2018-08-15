Irak basınında İbadi-Erdoğan görüşmesi

BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin Ankara ziyareti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşme Irak basınında geniş yer buldu.

İbadi-Erdoğan görüşmesini manşetlerine taşıyan Irak gazeteleri, konuya iç sayfalarında da geniş yer ayırdı.

Irak'taki yarı resmi "Sabah" gazetesi görüşmeyi manşetten "İbadi ve Erdoğan arasında tarihi anlaşmalar" başlığı ile gördü. Gazetenin ziyaretle ilgili haberinde ikili ilişkiler noktasında önemli bir dönüm noktası olarak nitelendirilen bu görüşmenin başta su olmak üzere enerji, güvenlik, ticaret ve yatırım gibi alanlarda daha fazla anlaşma ve işbirliğinin temelini oluşturduğu ifade edildi.

Ülkede günlük yayın yapan gazetelerden "Zevra" görüşmeyi manşetten "Erdoğan: Irak su hissesinin tamamını alacak" başlığıyla okuyucularına duyurdu.

Görüşmeyi yine manşetlerine taşıyan gazetelerden "Beyyine el-Cedide" başlık için "Erdoğan, İbadi'ye Kuran-ı Kerim hediye etti" ifadesini tercih ederken "Kitabat" gazetesi ise söz konusu görüşmeyi "Erdoğan, İbadi'den Türkmenlerin korunması ve PKK ile mücadele talebinde bulundu" başlığıyla gördü.

İbadi-Erdoğan görüşmesi Irak'taki diğer yazılı ve görsel basın organlarında da geniş yer aldı. Ülkede sosyal medyada da bu konu hakkında sıkça paylaşımlar yapıldı.

