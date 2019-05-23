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Irak, Güney Kore’den savaş uçağı teslim aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 12:48 | Son Güncelleme

Irak, Güney Kore yapımı 4 adet T-50 tipi savaş uçaklarını teslim aldı.Irak Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Güney Kore’den 4 adet T-50 tipi savaş uçağının Irak topraklarına ulaştığı kaydedildi.

Irak, Güney Kore yapımı 4 adet T-50 tipi savaş uçaklarını teslim aldı.
Irak Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Güney Kore’den 4 adet T-50 tipi savaş uçağının Irak topraklarına ulaştığı kaydedildi. Güney Kore ile yapılan sözleşme uyarınca 3. partisi olan uçakların Irak’a ulaştığı duyuruldu. Irak geçen Ekim ayında 6 uçak daha teslim almıştı. Öte yandan 2013 yılında Irak Hükümeti Başbakanı Nuri Maliki döneminde 24 adet T-50 savaş uçağı alımı için Güney Kore ile sözleşme imzalamıştı. Irak Savunma Bakanlığı, geçen Nisan ayında ABD’den altı F-16 savaş uçağını teslim aldıklarını açıklamıştı.

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