Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gara bölgesine Hava Kuvvetleri unsurları ve İHA'ların katılımı ile operasyon düzenlendi.

Operasyonda, bölücü terör örgütü PKK mensubu 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.

(AA)

