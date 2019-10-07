Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanl\u0131\u011f\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, Gara b\u00f6lgesine Hava Kuvvetleri unsurlar\u0131 ve \u0130HA'lar\u0131n kat\u0131l\u0131m\u0131 ile operasyon d\u00fczenlendi.\nOperasyonda, b\u00f6l\u00fcc\u00fc ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc PKK mensubu 3 ter\u00f6rist daha etkisiz hale getirildi.\n(AA)PARTNERG\u00f6r\u00fc\u015fmeye gitti\u011fi \u015firket bikinili foto\u011fraflar\u0131n\u0131 payla\u015ft\u0131!S\u0131n\u0131r\u0131 ge\u00e7meye \u00e7al\u0131\u015fan 2 kad\u0131n ter\u00f6rist yakaland\u0131Hakkari'den ac\u0131 haber: 1 askerimiz \u015fehit oldu
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