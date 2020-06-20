Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi: Türkiye egemenliğimize saygı göstermeli, PKK bölgeyi terk etmeli

Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Türkiye'nin Kuzey Irak'taki Pençe-Kartal ve Pençe-Kaplan Operasyonları ile ilgili olarak ilk kez açıklama yaptı. IKBY Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil, Cuma akşamı yaptığı açıklamada Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin gelişmeleri "büyük bir acı ve kaygıyla" izlediğini söyledi. Operasyonları kınadıklarını söyleyen Adil, "Türkiye Cumhuriyeti'nden topraklarımızın ve vatanımızın egemenliğine saygı göstermesini; PKK'dan da operasyon düzenlenen bölgeleri terk etmesini ve Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin sınır bölgelerinde gerginliğe neden olmamasını talep ediyoruz" dedi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) saldırıda dört PKK'lının öldürüldüğünü açıkladı. Bakanlık daha sonra Pençe-Kaplan operasyonu kapsamında çıkan çatışmada Ömer Kahya isimli Türk askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu. https://twitter.com/tcsavunma/status/1274069433280090114 Fransız haber ajansı AFP, yerel yetkililere dayandırdığı haberinde, Türkiye'nin hava saldırıları sonucu beş sivilin öldüğünü bildirmişti.

ABD Uluslararası Din Özgürlüğü Komisyonu'ndan (USCIRF) yapılan açıklamada ise, Türkiye'nin operasyonları kınandı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu operasyonlara son verme çağrısı yapıldı. USCIRF Başkanı Gayle Manchin yaptığı yazılı açıklamada, "USCIRF Türkiye'ye Irak'ın Sincar kentindeki acımasız hava saldırılarını hemen durdurma ve karadaki askerlerini geri çekme çağrısı yapıyor ki bu halihazırda kırılgan olan bir bölgede şiddetin tırmanması tehlikesini taşıyor. Bu eylemler özellikle Sincar'a dönmeye çalışan travmatize olmuş yüzlerce Yezidi ailesini ve Irak'ın kuzeyindeki diğer sivilleri tehdit ediyor ki hiçbiri bir NATO müttefiki tarafından zarar görmeyi hak etmiyor" denildi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Pazar gecesi Kuzey Irak'taki 81 hedefe yönelik Pençe-Kartal adlı hava operasyonu gerçekleştirmişti. TSK ardından Salı gecesi de Pençe-Kaplan Operasyonu'nu başlattı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) komandoların Haftanin'de olduklarını duyurdu. Bakanlığın Twitter hesabından Çarşamba öğleden sonra yayımlanan bir mesajda, Pençe-Kaplan Operasyonu'nun sürdüğü belirtildi.

Operasyonlar hakkında ne biliniyor? Milli Savunma Bakanlığı'ndan Pazar geceki operasyonun nedeniyle ilgili şu açıklama yapıldı: "Son zamanlarda terör örgütü PKK'nın karakol ve üs bölgelerine artan taciz ve saldırı teşebbüsleri üzerine TSK tarafından Pençe-Kartal Operasyonu başlatıldı". Açıklamada, operasyon kapsamında, Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Gara, Avaşin Basyan ve Hakurk'taki örgüt hedeflerinin vurulduğu belirtildi. Operasyonda savaş uçakları dışında İHA'lar da (İnsan Hava Aracı) yer aldı. Operasyonda Mahmur'un da olmasıyla BBC Türkçe'ye konuşan bir Türk güvenlik yetkilisi şunları söyledi: "Örgüt, yeni üs bölgeleri için altyapıyı şu an ellerinde olan bölgelerde hazırlıyor. Biz de bu hazırlığın yapıldığı bölgeleri hem yerel unsurlar üzerinden sahadan hem de aldığımız görüntülerle takip ediyoruz. "Tespit ettiğimiz alanların sivil alan olmadığını, örgütün altyapı hazırlığı içinde olduğu alanlar olduğunu yüzde 100 olarak teyit edersek, operasyon düzenleyip yeni üsler kurulmasının önünü alıyoruz. Mahmur operasyonu da bu kapsamda yapıldı.