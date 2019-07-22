HABER

Irak kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2019 18:23 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde saldırı hazırlığında bulunan 8 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Irak kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde saldırı hazırlığında bulunan 8 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Irak kuzeyinde Avaşin-Basyan bölgesinde üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 8 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin icra ettiği hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi. Teröristlerin bölgedeki sığınak, barınak ve silah mevzileri de imha edildi."
FOTOĞRAFLI

Gören şaşırıyor! Dev tavşanGören şaşırıyor! Dev tavşan
TIR’a arkadan çarpan aracın sürücüsü öldüTIR’a arkadan çarpan aracın sürücüsü öldü
Kütahya’da arazi kavgası: 2 ölü, 1 yaralıKütahya’da arazi kavgası: 2 ölü, 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hamile kadın ve eşine trafikte dehşeti yaşatan baklavacılara bir şok daha

Hamile kadın ve eşine trafikte dehşeti yaşatan baklavacılara bir şok daha

İstanbul’da tarihin en büyük sahte dolar operasyonu!

İstanbul’da tarihin en büyük sahte dolar operasyonu!

İstanbul Valiliği Suriyeliler için süre verdi

İstanbul Valiliği Suriyeliler için süre verdi

Bakanlık açıkladı! Bingöl'de PKK'ya darbe

Bakanlık açıkladı! Bingöl'de PKK'ya darbe

'Acun'un tuzağına düştüm'

'Acun'un tuzağına düştüm'

İfadesi ortaya çıktı: Arjantin ve Uruguay'da iki kez bulundum

İfadesi ortaya çıktı: Arjantin ve Uruguay'da iki kez bulundum

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sel felaketi nedeniyle Düzce Akçakoca’da denize girmek yasaklandı

İkinci bir duyuruya kadar denize girmek yasak!

Düzce'deki felaket anlarını anlattı! 50-60 kişi böyle kurtuldu

Düzce'deki felaket anlarını anlattı!

İzmir'de otomobil dereye düştü

İzmir'de otomobil dereye düştü

Aydın'da genç baba vahşice katledildi

Genç baba vahşice katledildi

Market sahibi yakaladığı hırsızlara sopa ile dayak attı

Market sahibi yakaladı, sopa ile dövdü

Düzce'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Düzce'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.