Irak Ordusu Necef kentini giriş çıkışlara kapattı

BAĞDAT (AA) - Irak'ta ordu, başkent Bağdat'ın güneyindeki Necef kentindeki İran Başkonsolosluğu'nun ateşe verilmesinin ardından kente giriş ve çıkışları kapattı.

Orduya bağlı Merkez Fırat Operasyonlar Komutanlığından bir yetkiliden alınan bilgiye göre, Necef'in tüm giriş ve çıkışlarının araç trafiğine kapatılması ve ülkenin diğer bölgeleriyle bağlantısının kesilmesine karar verildi.

Orduya bağlı birliklerin araçların kente giriş ve çıkışına izin vermediği ve bu durumun kentte sükunet sağlanıncaya kadar devam edeceği belirtildi.

Necef Eğitim Hastanesi'nden bir yetkili ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, İran Başkonsolosluğu'nun ateşe verilmesinden önce göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çıkan arbedede 32 göstericinin yaralandığını söyledi.

Yetkili, yaralanmaların göz yaşartıcı gaz bombasından etkilenme ve konsolosluk binası önündeki izdiham nedeniyle meydana geldiğini ifade etti.

Şii Müslümanlar için kutsal kabul edilen Necef kenti, Şiilerin dini merci Ali Sistani'nin de yaşadığı yer olma özelliği taşıyor.