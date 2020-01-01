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  4. Irak protestoları - ABD Orta Doğu'ya en az 750 takviye asker gönderiyor

Irak protestoları - ABD Orta Doğu'ya en az 750 takviye asker gönderiyor

01.01.2020 14:11 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Bağdat'taki büyükelçilikleri önündeki gösteriler ardından, güvenliği artırmak için Orta Doğu'ya 750 Amerikan askeri yollandığını açıkladı.

Irak protestoları - ABD Orta Doğu'ya en az 750 takviye asker gönderiyor

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Mark Esper, Bağdat'taki büyükelçilikleri önündeki gösteriler ardından, güvenliği artırmak için Orta Doğu'ya 750 Amerikan askeri yollandığını açıkladı.

ABD savaş uçaklarının Irak ve Suriye'de, "İran tarafından desteklenen Şii milis örgütünün mevzileri" olduğu söylenen beş hedefe yönelik bombardımanına tepki olarak patlak veren dünkü protesto gösterileri sırasında, büyükelçilik çevresine toplanan yüzlerce eylemci bir muhafız kulübesini ateşe vermiş ve büyükelçiliği çevreleyen duvarlardan birine hasar vermişlerdi.

Amerikalı yetkililer, geçen Pazar günü gerçekleştirilen hava saldırılarında hedef alınan Haşdi Şabi örgütünü Irak'daki Amerikan tesisleri ve askerlerine yönelik bir dizi saldırıdan sorumlu tutuyor.

Görgü tanıkları dün Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği binası önünde toplanan kalabalığın camları kırdıklarını, ateşler yaktıklarını ve duvarlara iri taşlarla hasar verdiklerini anlatıyorlar.

Buna karşılık CNN televizyonuna bilgi veren bir elçilik yetkilisi göstericilerin Bağdat'ın Yeşil Bölge diye adlandırılan sıkı güvenlikli bölgesinde bulunan binaya girmeyi başaramadıklarını söyledi.

Salı günkü gösteriler sırasında büyükelçilik içinde hazır bekleyen Amerikan askerleri

Trump'tan açıklama

ABD Başkanı Donald Trump dün akşam Florida'da Mar a Lago'daki malikanesindeki yeni yıl kutlamaları başlamadan önce attığı tweet mesajında Bağdat Büyükelçiliği'nin güvenliğinin sağlandığını söyleyerek Irak Başbakanı ve Devlet Başkanı'na "talep üzerine" hızla harekete geçtikleri için teşekkür etti.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1212121012151689217

Savunma Bakanı Esper, gönderilen takviye gücün ABD tesisleri ve personeline yönelik tehdidin artışıyla orantılı bir önlem olduğunu söyledi. Yola çıkan 82. Hava İndirme Tugayı mensubu Çevik Güç askerlerinin önümüzdeki bir kaç gün içinde konuşlanmış olacaklarını da ekledi.

ABD gösteriler üzerine daha önce Kuveyt'te konuşlu güçlerinden 100 deniz piyadesini Bağdat'taki Büyükelçiliği'ni korumak üzere havadan Bağdat'a sevketmiş ve güç gösterisi olarak iki Apaçi helikopterini de havadan koruma sağlamaya yollamıştı.

CNN televizyonu dün adı verilmeyen bir Amerikan savunma yetkilisine atıfla, yollanan 750 askerlik takviye birliğin büyük ihtimalle Irak'a değil, ama ihtiyaç halinde gereken yere kolayca sevkedilebilecekleri bir bölge ülkesine konuşlandırılacaklarını bildirdi.

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Fox televizyonunun sorularını yanıtlarken, Bağdat'taki büyükelçiliği tahliye etmeyi ya da ABD askerlerini çekmeyi planlamadıklarını söyledi.

Irak protestoları - ABD Orta Doğu'ya en az 750 takviye asker gönderiyor

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