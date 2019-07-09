Irak sınırında, 37 derece sıcaklıkta buğday hasadı

Daha önce terör olaylarıyla gündeme gelen; ancak yürütülen operasyonlar sonucu huzur ortamının sağlandığı, Irak sınırındaki Derecik'te yaşayanlar, kış hazırlıklarına başladı.

Buğday tarlalarının boy verdiği ilçede çiftçiler, 37 derece sıcaklıkta, dededen ve babadan kalma eski usul 'orak' çekerek, hasat yapıyor. Çiftçiler, bunaldıklarında ise bölgedeki Keriman Deresi'ne girerek, serinliyor.