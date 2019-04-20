Irak sınırındaki çatışma

Türkiye-Irak sınır hattında teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen sözleşmeli er Erhan Çiyapul'un Iğdır'daki ailesine acı haber verildi.

Iğdır'daki askeri yetkililer, beraberlerindeki sağlık görevlileri eşliğinde, Türkiye-Irak sınır hattında devam eden operasyonlar kapsamında dün teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Çiyapul'un (26) ailesine acı haberi vermek için Aralık ilçesine geldi.

Askeri yetkililerin şehadet haberini verdiği şehit Çiyapul'un ailesi, şehidin babaevini Türk bayraklarıyla donattı.

Bekar olan Çiyapul'un naaşının Hakkari'deki Dağ Komando Tugay Komutanlığındaki tören sonrası Aralık ilçesine götürülerek burada defnedileceği belirtildi.

Türkiye-Irak sınır hattında teröristlerle çıkan çatışmada Çiyapul'un yanı sıra 3 asker şehit olmuş, 6'sı da yaralanmıştı.

