HABER

Irak sınırındaki çatışma

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 11:30 | Son Güncelleme

Türkiye-Irak sınır hattında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan sözleşmeli er Erhan Çiyapul, baba ocağı Iğdır'da son yolculuğuna uğurlanacak

Türkiye-Irak sınır hattında teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen sözleşmeli er Erhan Çiyapul'un Iğdır'daki ailesine acı haber verildi.

Iğdır'daki askeri yetkililer, beraberlerindeki sağlık görevlileri eşliğinde, Türkiye-Irak sınır hattında devam eden operasyonlar kapsamında dün teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Çiyapul'un (26) ailesine acı haberi vermek için Aralık ilçesine geldi.

Askeri yetkililerin şehadet haberini verdiği şehit Çiyapul'un ailesi, şehidin babaevini Türk bayraklarıyla donattı.

Bekar olan Çiyapul'un naaşının Hakkari'deki Dağ Komando Tugay Komutanlığındaki tören sonrası Aralık ilçesine götürülerek burada defnedileceği belirtildi.

Türkiye-Irak sınır hattında teröristlerle çıkan çatışmada Çiyapul'un yanı sıra 3 asker şehit olmuş, 6'sı da yaralanmıştı.

PARTNERBu küpü gözaltlarınıza sürün! Sonuca inanamayacaksınızBu küpü gözaltlarınıza sürün! Sonuca inanamayacaksınız
"Venezuela'daki darbe girişimi çöktü, artık diyalog olmalı""Venezuela'daki darbe girişimi çöktü, artık diyalog olmalı"
Giresun'a şehit ateşi düştüGiresun'a şehit ateşi düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çatışma ığdır şehit

En Çok Okunan Haberler

Yavuz'dan flaş açıklamalar! 'FETÖ bu işin içinde'

Yavuz'dan flaş açıklamalar! 'FETÖ bu işin içinde'

Irak sınırından kahreden haber: 4 asker şehit!

Irak sınırından kahreden haber: 4 asker şehit!

Show TV'den Gülperi için flaş karar!

Show TV'den Gülperi için flaş karar!

Seksenler dizisi devam mı edecek? Flaş açıklama

Seksenler dizisi devam mı edecek? Flaş açıklama

Bakan Akar'dan Yunanistan'a tepki

Bakan Akar'dan Yunanistan'a tepki

CHP'de istifa! Sosyal medyadan duyurdu

CHP'de istifa! Sosyal medyadan duyurdu

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ramazan Bayramı tatili belli oldu

Ramazan Bayramı tatili belli oldu

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tarlada 40 metre çapında obruk oluştu

Tarlada 40 metre çapında obruk oluştu

Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Adana merkezli 4 ilde, 600 polisle uyuşturucu operasyonu

Adana merkezli 4 ilde, 600 polisle uyuşturucu operasyonu

İzmir merkezli 8 ilde operasyon!

İzmir merkezli 8 ilde operasyon!

FETÖ'nün İstanbul yapılanmasına operasyon!

FETÖ'nün İstanbul yapılanmasına operasyon!

Bakan Akar'dan Yunanistan'a tepki

Bakan Akar'dan Yunanistan'a tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.