HABER

Irak: “Suriye’den gelen ABD askerleri ülkede kalmayacak”

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.10.2019 12:08 | Son Güncelleme

Suriye’den çekilerek Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) geçen ABD askerleri ile ilgili açıklama yapan Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, “Suriye’den gelen ABD askerleri ülkede kalmayacak” dedi.ABD askerlerinin Suriye’den IKBY üzerinden ülkeye geçmesi üzerine gelen tepkiler sonrası açıklama yapan Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, söz konusu askerlerin ülkeye girişi için önceden izin alındığını belirterek, “Suriye’den IKBY’ye geçen ABD askerlerine buradan Irak dışına çıkmak üzere onay verilmiştir.

Suriye’den çekilerek Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) geçen ABD askerleri ile ilgili açıklama yapan Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, “Suriye’den gelen ABD askerleri ülkede kalmayacak” dedi.
ABD askerlerinin Suriye’den IKBY üzerinden ülkeye geçmesi üzerine gelen tepkiler sonrası açıklama yapan Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, söz konusu askerlerin ülkeye girişi için önceden izin alındığını belirterek, “Suriye’den IKBY’ye geçen ABD askerlerine buradan Irak dışına çıkmak üzere onay verilmiştir. ABD askerlerinin ülkede kalması için herhangi bir onay verilmemiştir” ifadelerini kullandı.
IKBY’ye ait Peşmerge Bakanlığı Genel Sekreteri Cebbar Yaver ise yaptığı açıklamada, Suriye’den çekilen ABD askerlerinin Suriye sınırındaki Simelka Kapısı’ndan geçerek Irak’a intikalinin merkez hükümet ve IKBY hükümetinin koordinasyonu sonucu gerçekleştirildiğini vurguladı. Yaver, söz konusu askerlerin IKBY veya Irak’ın batısına yerleştirilmesinin ABD ile Irak hükümetinin vereceği ortak bir kararla yapılacağını söyledi.
Dün ABD askerlerini taşıyan yaklaşık 100 zırhlı aracın Suriye sınırındaki Simelka Kapısı’ndan geçerek Irak’a kaydırılması bazı siyasi taraflarca eleştirilmişti.

PARTNER 26 bin lira ile başladı,şimdi altın kaplama yat sahibi bir iş kadını! 26 bin lira ile başladı,şimdi altın kaplama yat sahibi bir iş kadını!
Bakan Varank: Ne PKK ne de siyasi uzantıları Kürt kardeşlerimizin temsilcisiBakan Varank: Ne PKK ne de siyasi uzantıları Kürt kardeşlerimizin temsilcisi
Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'İncirlik' çağrısı!Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'İncirlik' çağrısı!

En Çok Okunan Haberler

ABD'den Barış Pınarı Herekatı'nı karalama hamlesi!

ABD'den Barış Pınarı Herekatı'nı karalama hamlesi!

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

Ahmet Kural tanınmaz hale geldi! İşte yeni imajı

Ahmet Kural tanınmaz hale geldi! İşte yeni imajı

Serkan Kırıntılı dünya futbol tarihine geçti

Serkan Kırıntılı dünya futbol tarihine geçti

Canlı yayında çok sert tartışma! Programı terk etti!

Canlı yayında çok sert tartışma! Programı terk etti!

HDP'li 4 belediyeye kayyum atandı

HDP'li 4 belediyeye kayyum atandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın bitmesi için tek şartı açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın bitmesi için tek şartı açıkladı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

HDP'den 'harekat' açıklaması!

HDP'den 'harekat' açıklaması!

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

Diğer Haberler
Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'İncirlik' çağrısı!

Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'İncirlik' çağrısı!

MHP Üzümlü İlçe Başkanı hayatını kaybetti

MHP'li ilçe başkanı hayatını kaybetti

'Nöbetçi bakan' uygulaması başlıyor! Ziya Selçuk ilk olacak

'Nöbetçi bakan' uygulaması başlıyor! Ziya Selçuk ilk olacak

İnfaz indirimi (Af yasası) düzenlemesi kimleri kapsayacak, yasalaşırsa kaç kişi tahliye olacak?

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

AK Partili Orhan Miroğlu ve CHP'li Aytuğ Atıcı arasında CNN Türk canlı yayınında sert tartışma!

Canlı yayında çok sert tartışma! Programı terk etti!

Milli Savunma Bakanı Akar: Tek hedefimiz terör koridorunu yok etmek

Bakan Akar: Tek hedefimiz terör koridorunu yok etmek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.