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Irak'ta ABD üssünün vurulması sonrası karşı hamle geldi! 3 hedef imha edildi

DÜNYA HABERLERİ  | 11.03.2020 23:43 | Son Güncelleme

Irak’ta Taci Askeri Üssü'ne roketli saldırı düzenlendi. Düzenlenen saldırıda 2 Amerikan askeri ve 1 İngiliz'in öldüğü, 11 askerin yaralandığı bildirildi. ABD üssünün saldırıya uğramasının ardından, ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyon'un savaş uçakları Suriye'de İran'a ait 3 askeri noktayı hedef aldı.

Irak'ta ABD üssünün vurulması sonrası karşı hamle geldi! 3 hedef imha edildi

Irak’ın başkenti Bağdat’ta, ABD’li askerlerin bulunduğu Taci Askeri Üssü’ne 10 adet katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendiği bildirildi.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bağdat’ın kuzeyinde, ABD askerlerinin bulunduğu Taci Askeri Üssü’ne 10 adet katyuşa füzesi atıldı.

Irak’ta ABD askeri üslerine daha önce de füzeyle saldırılar düzenlenmişti.

ABD ÖNCÜLÜĞÜNDE KOALİSYON SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA

ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyon Sözcüsü Albay Myles Caggins, "Koalisyon, 11 Mart'ta yerel saatle akşam 07.35'te 15 küçük roketin, Irak'taki koalisyon kuvvetlerinin bulunduğu Taci Kampı'na atıldığını teyit ediyor. Saldırıyla ilgili değerlendirme ve soruşturma devam ediyor." ifadesini kullandı.

Caggins, saldırıda ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşmazken, Amerikan medyasına konuşan ABD'li yetkililer, 2 ABD askerinin yanı sıra 1 İngiliz'in öldüğünü ve 11 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Saldırının, Katyuşa roketleriyle düzenlediğini bildiren yetkililer, DEAŞ'ın elinde bu silahların bulunmadığına, söz konusu saldırının da İran'a yakın gruplarca yapılmış olabileceğine dikkat çekti.

ABD'DEN KARŞI SALDIRI

AA'nın Deyrizor'daki güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Koalisyon'a ait savaş uçakları, Bukemal ilçesinde bulunan İmam Ali üssü, sanayi ve Hizam bölgelerindeki askeri noktalara saldırdı.

Kaynaklar, İran Devrim Muhafızları ve emirlerindeki terörist grupların barındığı üste ölen ve yaralananlar olduğunu bildirdi.

İRAN'IN DEYRİZOR'DAKİ VARLIĞI

Suriye-Irak sınırındaki Deyrizor, İran'dan Lübnan'a uzanan kara bağlantısını sağlayan kent konumunda bulunuyor. Irak ve Ürdün'den gelen boru hatlarıyla ticaret yolları da bu kentten geçiyor.

Deyrizor'un batısı, kasım 2017'de İran destekli grupların ve Rusya'nın yardımıyla, DEAŞ işgaline son veren Esed rejiminin eline geçti.

Rejimin kara gücü haline gelen İran destekli yabancı terörist gruplar, en yoğun şekilde Deyrizor'da varlık gösteriyor.

Sünni Arapların yaşadığı Deyrizor'da konuşlu, İran, Irak, Lübnan, Afganistan ve Pakistan kökenli grupları, İran Devrim Muhafızları Ordusu mensupları komuta ediyor.

İran destekli gruplar, Deyrizor'da el koydukları mülklerde mezhep temelli eğitim veriyor, kültürel faaliyetler düzenliyor, Şii inancına ait ibadethane olan "hüseyniyeleri" açıyor.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları ise ABD destekli terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor. (AA)(AA)

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Irak’ta Taji askeri üssü ABD roketli saldırı

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