Irak'ta ABD üssünün vurulması sonrası karşı hamle geldi! 3 hedef imha edildi

Irak’ın başkenti Bağdat’ta, ABD’li askerlerin bulunduğu Taci Askeri Üssü’ne 10 adet katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendiği bildirildi.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bağdat’ın kuzeyinde, ABD askerlerinin bulunduğu Taci Askeri Üssü’ne 10 adet katyuşa füzesi atıldı.

Irak’ta ABD askeri üslerine daha önce de füzeyle saldırılar düzenlenmişti.

ABD ÖNCÜLÜĞÜNDE KOALİSYON SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA

ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyon Sözcüsü Albay Myles Caggins, "Koalisyon, 11 Mart'ta yerel saatle akşam 07.35'te 15 küçük roketin, Irak'taki koalisyon kuvvetlerinin bulunduğu Taci Kampı'na atıldığını teyit ediyor. Saldırıyla ilgili değerlendirme ve soruşturma devam ediyor." ifadesini kullandı.

Caggins, saldırıda ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşmazken, Amerikan medyasına konuşan ABD'li yetkililer, 2 ABD askerinin yanı sıra 1 İngiliz'in öldüğünü ve 11 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Saldırının, Katyuşa roketleriyle düzenlediğini bildiren yetkililer, DEAŞ'ın elinde bu silahların bulunmadığına, söz konusu saldırının da İran'a yakın gruplarca yapılmış olabileceğine dikkat çekti.