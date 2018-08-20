Irak'ta askeri uçak dütşü! Ölü ve yaralı askerler var

Irak'ta dün akşam saatlerinde Amerika liderliğindeki koalisyona ait askeri uçak düştü. Kaza sonrasında bir asker yaşamını yitirdi ve birçok asker de yaralandı.
Yetkililer, uçağın düşman ateşi sonucu düştüğüne dair bir belirti olmadığını ifade ederken, uçağın düşme nedeni ile ilgili araştırmaların devam ettiğini bildirdi.
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