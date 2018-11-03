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Irak’ta binlerce ölü balık karaya vurdu

DÜNYA HABERLERİ  | 03.11.2018 23:51 | Son Güncelleme

Irak'ın Babil vilayetinde Fırat ve Dicle Nehirleri'yle bazı balık çiftliklerindeki binlerce ölü balık karaya vurdu. Sosyal medyada da gündem olan olayda balık yetiştiricileri, konunun araştırılması için hükümete çağrı yaptı.

Ziraat Bakanlığı, balık ölümlerinin su seviyesindeki azalmadan kaynaklandığını belirtirken, Su Kaynakları Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada ise, Fırat ve Dicle Nehirleriyle bazı tarım arazilerindeki balık çiftliklerinde çok sayıda balığın ölmesinden dolayı ilgili birimlerin harekete geçtiği, yapılan araştırma sonucu hadisenin su seviyesinin azalmasıyla ilgili olmadığı ifade edildi. Bakanlık, buralardaki su seviyesinin yağmurların da etkisiyle yüksek olduğunu kaydetti.

"TÜM GELİRİMİZİ KAYBETTİK, PERİŞAN DURUMDAYIZ"

Babil'de tatlı su balığı yetiştiricisi Hüseyin Talip, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bir sabah binlerce balığın ölerek su yüzüne çıktığı bir manzarayla karşılaştık ve şok olduk. Balık yetiştiricileri olarak tüm gelirimizi kaybettik ve perişan durumdayız. Balıkların ani ölümünün nedenini bilmiyoruz ama zehirlenme sonucu olduğunu ileri sürenler var." dedi.

Sosyal medyada da gündem olan olayda balık yetiştiricileri, hükümetten bir açıklama beklediklerini kaydederek, konunun araştırılması ve benzer olayların önlenmesi için hükümete çağrı yaptı.

(AA / İHA)

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