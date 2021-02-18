Irak'ta çocuklarını Dicle Nehri'ne atan anneye 2 kez idam cezası

Irak’ın başkenti Bağdat’ta Ekim 2020’de 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atarak öldüren annenin yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, anneye kasten öldürme suçundan 2 kez idam cezası verdi.

Eşinden boşanan ve çocuklarının velayetlerini kaybeden anne, 1 ve 3 yaşlarındaki iki çocuğunu el-Eimme Köprüsü'nden Dicle Nehri'ne atmıştı.

Gözaltına alınan anne ifadesinde çocuklarının velayetinin babalarına verildiğini belirterek, “Babalarının benim neler hissettiğimi anlaması için çocukları nehre attım” demişti.

