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  4. Irak'ta çocuklarını Dicle Nehri'ne atan anneye 2 kez idam cezası

Irak'ta çocuklarını Dicle Nehri'ne atan anneye 2 kez idam cezası

18.02.2021 16:12 | Son Güncelleme:
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Irak'ta çocuklarını Dicle Nehri'ne atan anneye 2 kez idam cezası

Irak’ın başkenti Bağdat’ta 1 ve 3 yaşlarındaki 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atarak ölmelerine neden olan anne, 2 kez idam cezasına çarptırıldı.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta Ekim 2020’de 2 çocuğunu Dicle Nehri'ne atarak öldüren annenin yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, anneye kasten öldürme suçundan 2 kez idam cezası verdi.

Eşinden boşanan ve çocuklarının velayetlerini kaybeden anne, 1 ve 3 yaşlarındaki iki çocuğunu el-Eimme Köprüsü'nden Dicle Nehri'ne atmıştı.

Gözaltına alınan anne ifadesinde çocuklarının velayetinin babalarına verildiğini belirterek, “Babalarının benim neler hissettiğimi anlaması için çocukları nehre attım” demişti.

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