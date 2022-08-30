Irak güçleri ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan etti. Konuya ilişkin detayları öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında "Irak'ta sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?", "Irak'ta neden sokağa çıkma yasağı ilan edildi?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte detaylar...

IRAK'TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Sadr destekçilerinin Yeşil Bölge’yi basmasının ardından başkent Bağdat’tın ardından ülke genelinde süresiz sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

IRAK'TA NEDEN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ?

Irak’ta Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr’ın siyaseti bırakma kararının patlak veren protestolarda şiddet olayları yaşandı.

Başkent Bağdat’taki Yeşil Bölge’de bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı basan Sadr destekçileri, güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gaz ve havaya ateş ederek müdahale etmesinin ardından saraydan çıkarıldı. Sadr destekçileri ile İran destekli grupların destekçileri ise Yeşil Bölge’nin dışında karşı karşıya gelerek birbirlerine taşla saldırdılar.

Cumhurbaşkanı Berhem Salih Sadr Grubu destekçilerinin devlet kurumlarından çekilmesini istedi.

Sadr destekçilerinin Yeşil Bölge’yi basmas sonrası ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

