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Irak'taki Türk konsolosluğuna saldırı olayının bir faili daha tespit edildi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 02:17 | Son Güncelleme

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Emniyet Müdürlüğü, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli diplomatın şehit olduğu saldırıyı düzenleyenlerden birinin daha kimliğini açıkladı, fotoğrafını yayınladı.

Irak'taki Türk konsolosluğuna saldırı olayının bir faili daha tespit edildi!

IKBY Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Erbil'deki saldırının faillerinden birinin Siyako Baki Abdülkerim olduğu bildirildi.

Abdülkerim'in fotoğrafını da paylaşan emniyet müdürlüğü, saldırganın emniyet birimlerince arandığını belirtti.

Açıklamada, Abdülkerim hakkında bilgiye sahip olanlar, güvenlik güçlerine ihbarda bulunmaya çağırıldı.

IKBY Emniyet Müdürlüğü dün, Erbil'de Türkiye Başkonsolosluğu görevlisinin şehit edildiği saldırının baş faili Mazlum Dağ dahil olmak üzere 6 kişinin yakalandığını ve saldırı talimatının terör örgütü PKK tarafından verildiğini açıklamıştı.

Erbil'de, 17 Temmuz günü bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir diplomat şehit olmuş, 2 Irak vatandaşı da hayatını kaybetmişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Erbil Başkonsolosluğu Siyako Baki Abdülkerim

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