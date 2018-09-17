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Irak'tan önemli karar! Türkiye sınırına asker gönderiyorlar

DÜNYA HABERLERİ  | 17.09.2018 10:49 | Son Güncelleme

Irak Milli Güvenlik Meclisi, ihlalleri önlemek için Türkiye ile olan sınır bölgesine sınır muhafızları yerleştirme kararı aldı. Meclis ayrıca, Türkiye'nin Irak hava sahasındaki hareketliliğinin Birleşmiş Milletler nezdinde belgelenmesine karar verdi

Irak'tan önemli karar! Türkiye sınırına asker gönderiyorlar

Irak Başbakanı Haydar İbadi başkanlığında toplanan Irak Milli Güvenlik Meclisi, Türkiye sınırı boyunca sınır muhafızlarının konuşlandırmasına karar verdi.

Aylardır güney kesimindeki iç karışıklıklarla uğraşan Irak yönetimi, ülkenin kuzeyindeki kaçak geçişleri engellemek için de yeni düzenlemelere gidiyor. Irak Başbakanlık Basın Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Irak Başbakanı Haydar İbadi başkanlığında toplanan Irak Milli Güvenlik Meclisi, sınır bölgeleriyle ülke içinde güvenliğin sağlanmasına karar alındığını belirtti.

Açıklamada, aylardır hükümete karşı şiddetli gösterilere meydan olan Basra olmak üzere bütün kentlerde vatandaşların mal ve can güvenliği ile kamu mallarının güvenliğini sağlamanın olduğu vurgulanırken, Türkiye ile sınır güvenliğini sağlamak ve ihlalleri engellemek için sınıra sınır muhafızları konuşlandırılması için karar alındığı duyuruldu.

Öte yandan Milli Güvenlik Meclisi, Türkiye'nin Irak hava sahasındaki faaliyetlerini Birleşmiş Milletler nezdinde belgeleme kararı da aldı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
he he abd orda cirit atsın türkiyeye muhafız hee. GEBERİN DE KURTULAK IRAK
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