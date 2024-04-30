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  4. Tepki çeken 'milliyet farkı ücreti'nde yeni gelişme! Bakan duyurdu: Ceza kesildi, fark iade edildi

Tepki çeken 'milliyet farkı ücreti'nde yeni gelişme! Bakan duyurdu: Ceza kesildi, fark iade edildi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
30.04.2024 10:30
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Turizm ve Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy son günlerde kamuoyunda tartışılan 'otelde milliyet farkı ücreti'yle ilgili yeni bir açıklama yaptı. Bakan Ersoy, "Otele 54 bin 694 lira ceza kesildi, fark da iade edildi." bilgisini paylaştı.

Tepki çeken 'milliyet farkı ücreti'nde yeni gelişme! Bakan duyurdu: Ceza kesildi, fark iade edildi

Son günlerin tartışma konusu olan ve bir otelde Türk vatandaşa yapılan ayrımcılıkla ilgili yeni bir detay daha geldi. Turizm ve Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy otele 54 bin 694 lira ceza kesildiğini ve farkın da iade edildiğini duyurdu.

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DENETİMLER TAMAMLANDI

Antalya'da yaşanan skandal olayla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bir otele rezervasyonunu bir İngiliz internet sitesi üzerinden yapan Türk vatandaşı, 120 euro "Milliyet Farkı" ücreti ödemek zorunda kalmıştı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konu ile ilgili denetimlerin tamamlandığını duyurdu.

KESİLEN CEZA

Bakan Ersoy, "Misafir rezervasyonun tesis tarafından konfirme edildikten sonra 'milliyet farkı' şeklinde haksız bir gerekçe ile 120 euro ücret farkı alınması nedeniyle firmaya 54 bin 694 lira idari para cezası verildi" ifadesini kullandı.

Ersoy, otel tarafından alınan ücret farkının müşteriye iade edildiğini duyurdu.


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Anahtar Kelimeler:
otel
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