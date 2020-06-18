Irak'tan Türkiye'ye 'birliklerini geri çek' notası

Irak Dışişleri Bakanlığı, Türkiye büyükelçisini çağırarak ‘provokatif eylemlerine son vermesi’ konusunda güçlü bir nota verdi.

Açıklama Türkiye'nin Pençe-Kaplan Operasyonu'nun ardından geldi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde PKK'ya yönelik başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 36 saatte PKK'ya ait 500'den fazla hedef vurulurken, bölgede daha önce olduğu gibi geçici üs bölgelerinin oluşturulması değerlendiriliyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pazar gecesi Kuzey Irak'taki PKK varlık ve kamplarına yönelik başlatılan operasyonu değerlendirirken, "Pençe-Kaplan Operasyonu gayet güzel şekilde gidiyor. Aynı ciddiyet ve kararlılıkla devam edip inşallah başarılı bir şekilde bu operasyonu da sonlandıracağız" demişti.

TSK'nın "Pençe-Kartal" adlı operasyonunda top atışları, silahlı insansız hava araçları ve F-16'larla bölgenin ateş altına alınmasının ardından, operasyon önceki gün de komandoların katılımı ile genişletilmişti.

Operasyonda son 36 saatte top, Fırtına obüsü, SİHA ve F-16'lardan yapılan atışlarla 500'den fazla hedef imha edildi. Komandoların ise 1900 metre ve üzeri yüksekliğe ulaşan arazi koşullarındaki harekatı sürüyor.



