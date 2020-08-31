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Irak, Türkiye’ye yapılan uçuşları 1 Ekim’e kadar askıya aldı

DÜNYA HABERLERİ  | 31.08.2020 20:50 | Son Güncelleme

Irak, Türkiye’ye yapılan uçak seferlerinin 1 Ekim tarihine kadar askıya alındığını duyurdu.

Irak, Türkiye’ye yapılan uçuşları 1 Ekim’e kadar askıya aldı

Irak Sivil Havacılık Kurumu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’ye yapılan uçak seferlerinin 1 Ekim’e kadar askıya alındığı duyuruldu.

ASKIYA ALMA NEDNEİ HAKKINDA BİLGİ VERİLMEDİ

Açıklamada uçuşların askıya alınma nedeni hakkında bilgi verilmezken, ülkelerine dönmek isteyen Irak vatandaşlarının dönüşlerinin ise iki ülkenin diplomatik kanalları aracılığıyla sağlanacağı bildirildi.

Havacılık Kurumu geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, Türkiye Sağlık Bakanlığının tavsiyesi üzerine Türkiye uçuşlarının 1 Eylül’e kadar askıya alındığını duyurmuştu. (İHA)

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