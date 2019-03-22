Irak ve İranlı hastalar Hakkari'de şifa buluyor

HAKKARİ (AA) - Irak ve İran'a sınırı bulunan Hakkari'deki devlet hastanesi, yurt dışından gelen hastalara da sağlık hizmeti sunuyor.

Son yıllarda yeni polikliniklerin açıldığı ve nitelikli sağlık personellerinin görevlendirilmesi ile sağlık hizmeti kalitesinde çıtayı yükselten Hakkari Devlet Hastanesi, komşu ülkelerdeki birçok hastanın tercih ettiği hastanelerden biri oldu.

Bölgedeki hastaların yanı sıra komşu ülkelerden de tedavi için kente gelenler burada şifa arıyor.

Hakkari Devlet Hastanesi, bir yıl içerisinde çoğunluğu İran ve Irak uyruklu olan yaklaşık bin yabancı hastaya da hizmet verdi.

- Hakkari'de burun estetiği ameliyatı oldu

Irak'ın Duhok kentinden burun estetiği ameliyatı için hastaneye gelen Bemal Shaban (26) burada yapılan işlemlerin ardından ameliyata alındı. Başhekim Yardımcısı Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ahmet Aydın tarafından yapılan ameliyat başarıyla gerçekleştirildi.

Aydın, yaptığı açıklamada, yaklaşık 1,5 yıldır Hakkari Devlet Hastanesinde büyük keyifle hizmet verdiğini söyledi.