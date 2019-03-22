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Irak ve İranlı hastalar Hakkari'de şifa buluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 14:59 | Son Güncelleme

Sağlık alanında önemli yatırımların hayata geçirildiği Hakkari Devlet Hastanesinde, bölgedeki hastaların yanı sıra Irak ve İran'dan gelenlere de sağlık hizmeti veriliyor - Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Ahmet Aydın: - "Hastanemize son bir yılda yaklaşık bin yabancı uyruklu hasta başvuru yaptı"

HAKKARİ (AA) - Irak ve İran'a sınırı bulunan Hakkari'deki devlet hastanesi, yurt dışından gelen hastalara da sağlık hizmeti sunuyor.

Son yıllarda yeni polikliniklerin açıldığı ve nitelikli sağlık personellerinin görevlendirilmesi ile sağlık hizmeti kalitesinde çıtayı yükselten Hakkari Devlet Hastanesi, komşu ülkelerdeki birçok hastanın tercih ettiği hastanelerden biri oldu.

Bölgedeki hastaların yanı sıra komşu ülkelerden de tedavi için kente gelenler burada şifa arıyor.

Hakkari Devlet Hastanesi, bir yıl içerisinde çoğunluğu İran ve Irak uyruklu olan yaklaşık bin yabancı hastaya da hizmet verdi.

- Hakkari'de burun estetiği ameliyatı oldu

Irak'ın Duhok kentinden burun estetiği ameliyatı için hastaneye gelen Bemal Shaban (26) burada yapılan işlemlerin ardından ameliyata alındı. Başhekim Yardımcısı Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ahmet Aydın tarafından yapılan ameliyat başarıyla gerçekleştirildi.

Aydın, yaptığı açıklamada, yaklaşık 1,5 yıldır Hakkari Devlet Hastanesinde büyük keyifle hizmet verdiğini söyledi.

Bu süre zarfında hastanede estetik burun ameliyatları, göz kapağı ameliyatları, kepçe kulak düzeltilmesi gibi birçok estetik ameliyatını başarıyla gerçekleştirdiklerini belirten Aydın, şöyle dedi:

"Hastamız Bemal de burun estetiği ameliyatı için Irak'tan hastanemize başvurdu. Kendisi Irak vatandaşı. Ameliyatımız başarılı şekilde sonuçlandı. Hastanemize son bir yılda yaklaşık bin yabancı uyruklu hasta başvuru yaptı. Bunların içerisinde Suriye, İran, Almanya, Fransa hatta Arjantin uyruklu olmak üzere çoğunluğunu Irak vatandaşları oluşturmaktadır."

Bunun mutluluk verici bir durum olduğunu dile getiren Aydın, "Hizmet kalitemizin yüksek olması, modern tıbbi donanımlarımız, ayrıca sağlık personelimizin de özverili çalışması göz önüne alındığında çevre şehirlerden yurt dışından hasta başvurularının artacağını düşünmekteyiz. Hemen hemen her alanda birden fazla uzman hekimlerimiz hastanemizde çalışmaktadır." diye konuştu.

Shaban da Irak'ın Duhok kentinden buraya geldiğini dile getirerek, "Burada iyi doktorların olduğunu duyduk. Estetik burun ameliyatı için geldim. Elhamdülillah, iyi bir ameliyat geçirdim, sorunsuz şekilde. Güzel hizmet aldık, teşekkür ederim. Benden önce de Duhok'tan buraya hastalar geliyordu." ifadesini kullandı.

Hasta yakını Celal Taş da hastanede güzel karşılandıklarını bu yüzden sağlık görevlileri ve hastane yönetimine teşekkür etti.

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