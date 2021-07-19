Irak'ın başkenti Bağdat'ta pazar yerine düzenlenen saldırıda en az 25 kişi hayatını kaybetti

Iraklı güvenlik yetkilileri, Başkent Bağdat'ta Sadr City'de bulunan Al Vuhaylat pazar yerine düzenlenen bombalı saldırıda en az 25 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin de yaralandığını açıkladı.

Salı günü başlayacak Kurban Bayramı öncesi pazar yeri, bayram alışverişi için gelenlerle doluydu. Kalabalığın içinde patlayan bomba, son altı ayda şehirde düzenlenen en kanlı saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı.

Henüz saldırıyı üstlenen ya da tespit edilen bir grup olmadı ancak güvenlik güçleri, saldırının ardından IŞİD'in olduğundan şüpheleniyor.

Irak'ın en büyük üç şehrinden biri olan Musul da dahil olmak üzere bazı bölgelerini 2014'te ele geçiren IŞİD'e karşı başlayan operasyonlar sonrasında, 2017 sonunda Irak ordusu, IŞİD'e karşı zafer ilan etmişti.

Ancak uyuyan hücreler ve küçük yapılanmalar, ülke genelinde saldırılarına devam ediyor.

Nisan ayında yine Şiilerin çoğunlukta olduğu Sadr City'de düzenlenen bombalı araçlı saldırıda 4 kişi ölmüş; saldırıyı IŞİD üstlenmişti.

Ocak ayında da Tayaran Meydanı'nda arka arkaya iki canlı bomba saldırısı düzenlenmiş; 32 kişi hayatını kaybetmişti. Son üç yılda şehirde düzenlenen en ölümcül bu saldırıyı da IŞİD üstlendi.

Reuters'a konuşan Iraklı yetkililer, ölenlerin arasında alışverişte olan kadın ve çocukların da bulunduğunu; bazı dükkanlarda saldırının ardından yangın çıktığını söyledi.

Irak Ordusu'ndan bir yetkili de, Başbakan Mustafa Kazımi'nin, pazar yerinin bulunduğu bölgenin güvenliğinden sorumlu polis komiserini tutuklama emri verdiği ve soruşturma başlatıldığı bilgisini verdi.

