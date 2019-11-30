Irak’ın güney kentlerinde yas ilan edildi

Irak’ın Zikar ve Necef kentindeki protestolarda meydana gelen şiddet olaylarında hayatlarını kaybedenler için ülkenin Nasriye, Necef, Babil, Divaniye, Misan ve Müsenna kentlerinde 3 gün yas ilan edildi.

Irak’ın Zikar ve Necef kentinde geçtiğimiz günlerde 35 kişinin güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmesi ve 100’den fazla kişinin yaralanması sonucu kanlı protestolarda yaşamını yitirenler için Necef, Babil, Divaniye, Misan ve Müsenna’da 3 gün yas ilan edildi.

Zikar’dan sonra en kanlı protestoların yaşandığı Necef kentinde ise gerilim düşmedi. Necef Valisi Luey el-Yaseri kentte akan kanı durdurmak için hükümeti acilen müdahale etmeye çağırarak, kentte meydana gelen olaylarla ilgili soruşturma yapılması ve suçluların cezalandırmasını istedi.

Necef’te İran Konsolosluğu’nun protestocular tarafından ateşe verilmesinin ardından çıkan olaylarda 30’dan fazla protestocu hayatını kaybetmişti.

Irak’ta 2 aydır süren ve yaklaşık 400 kişinin ölümüyle sonuçlanan hükümet karşıtı protesto gösterileri Başbakan Adil Abdülmehdi’yi istifa etmeye zorlamıştı.

