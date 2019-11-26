Irak'ın Halepçe kentinin yönetiminde kadınlar söz sahibi

HALEPÇE (AA) - MAZIN BAQAL/REWA HASAN - Muhafazakar yapısıyla bilinen Irak'ın Halepçe kentinde belediye, kaymakamlık ve üniversite yönetiminde kadınlar yer alıyor. Devrik lider Saddam Hüseyin tarafından 16 Mart 1988'de Halepçe'ye düzenlenen kimyasal saldırının kadın tanıkları, bugün kentin en üst düzey görevlerinde bulunuyor. Başarılı belediye başkanları arasında sayılan 53 yaşındaki Halepçe Belediye Başkanı Kuveystan Ekrem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte kadın yöneticiliğin güzel bir geçmişe sahip olduğunu belirtti. Ekrem, "19. yüzyılda Adile Hanım'ın öncülüğünde kadınların kent yönetiminde yer almasıyla bu serüven başladı. Halepçe'nin ilçe olduğu o dönemde, Adile Hanım'ın kararlarıyla ilçe yönetiliyordu. Bu gelenek şu ana kadar varlığını sürdürdü." dedi. Belediyeye 1993 yılında memur olarak girdiğini, 3 yıldır da belediye başkanlığı yaptığını dile getiren Ekrem, bu görevi kendisine layık gören Halepçe halkına teşekkür etti. Halepçe'de kadınların yönetimdeki yerinin Irak'a örnek olması dileğinde bulunan Ekrem, "Ben bu konuda kentin erkeklerine teşekkür ediyorum. Çünkü kadına çok saygı duyuyorlar ve yönetimde kadınların rol almasını istiyorlar. Bu bir gelenek haline geldi. Kadın yönetici olduğum için hiçbir zaman kadın-erkek eşitsizliği sorunuyla karşılaşmadım." diye konuştu.

Ekrem, belediyedeki işlerinin ev işlerini etkilemediğini de vurguladı. -"Ev ve kaymakamlık görevi arasında denge kurmaya çalışıyorum" Halepçe Kaymakamı Nuhşa Ahmed de "Halepçe'nin muhafazakar yapısı kadınların siyasi hayatta ve yönetimde yer almasının önünde bir engel değil. Zaten olması gereken de bu." dedi. İşlerin yoğunluğu nedeniyle ev işleri ve çocuklarıyla yeteri kadar ilgilenemediğini dile getiren Ahmed, ev ve kaymakamlık görevi arasında bir denge kurmaya çalıştığını ifade etti. Kaymakamlık görevini yaparken, evde ailesinin kendisine destek olduğunu aktaran Ahmed, "Eşim ev işlerinde bana yardımcı oluyor. Kaymakamlıkta vatandaşların işini icra ettiğim gibi evde de annelik görevi ve diğer işleri yapıyorum. Üstlendiğim görevin yükü yüzünden evde işlerde aksama olabilir. Onun için zamanımı çok iyi değerlendirmeye çalışıyorum. Her ikisi arasında denge kurmaya çalışıyorum." diye konuştu. Kaymakam Ahmed, görevinde başarılı olmasını şu sözlerle dile getirdi: "İşimi seviyorum. Evimi, eşimi ve çocuklarımı da seviyorum. Onun için her iki görevimi kusursuz yapmak için çaba gösteriyorum. Bunun tam başaramasam da en azından denge kurmaya çalışıyorum."