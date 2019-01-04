HABER

Irak'ın kuzeyinde bir asker şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 19:28 | Son Güncelleme

Irak'ın kuzeyinde bir asker şehit oldu

Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlarda bir askerin silah kazası sonucu şehit olduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde operasyonların devam ettiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Irak kuzeyinde devam eden operasyonlarda meydana gelen silah kazası neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Bu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyorBu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyor
Sağlık ekipleri zor yol şartlarına rağmen hastaya ulaştıSağlık ekipleri zor yol şartlarına rağmen hastaya ulaştı
Ukrayna'da Türk vatandaşı iki kızın ölü bulunmasıUkrayna'da Türk vatandaşı iki kızın ölü bulunması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı şehit

En Çok Okunan Haberler

Sokak köpekleri saldırdı! Lise öğrencisi hayatını kaybetti

Sokak köpekleri saldırdı! Lise öğrencisi hayatını kaybetti

Poşetlerin ücretli olması sonrası korkunç tehlike!

Poşetlerin ücretli olması sonrası korkunç tehlike!

'AK Parti'nin anketlerinde bile 8-9 puan önde'

'AK Parti'nin anketlerinde bile 8-9 puan önde'

Büyükşehir belediye başkan adayları belli oldu!

Büyükşehir belediye başkan adayları belli oldu!

Kasımpaşa Tobias Heintz'ı kadrosuna kattı

Kasımpaşa Tobias Heintz'ı kadrosuna kattı

Yatakta gecelikli pozları olay oldu

Yatakta gecelikli pozları olay oldu

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Bir kent bunu konuşuyor! Tepki çeken afiş

Bir kent bunu konuşuyor! Tepki çeken afiş

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Milli Piyango İdaresi'nden 'sayıştay' iddialarına yanıt

Milli Piyango İdaresi'nden 'sayıştay' iddialarına yanıt

Minibüsteki rezalete 5 yıl!

Minibüsteki rezalete 5 yıl!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da patlama! Çok sayıda ekip bölgede

Ankara'da patlama! Çok sayıda ekip bölgede

Kuzey Irak'tan acı haber: Bir asker şehit

Bir şehit haberi daha!

Türkiye'yi yasa boğan cinayetle ilgili yeni detaylar!

Türkiye'yi yasa boğan cinayetle ilgili yeni detaylar!

Meteoroloji gün verdi! İstanbul'a kar ne zaman dönecek?

Meteoroloji gün verdi! İstanbul'a kar ne zaman dönecek?

MİT operasyonuyla Azerbaycan'da yakalanmıştı! Mehmet Gelen tutuklandı

MİT operasyonuyla Azerbaycan'da yakalanmıştı! Tutuklandı

Kayseri'de sokak köpekleri saldırısı! Lise öğrencisi Mehmet Özer hayatını kaybetti

Sokak köpekleri saldırdı! Lise öğrencisi hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.