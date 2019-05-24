Irak'ın kuzeyinde PKK'lılarla çatışma: 1 asker şehit (2)- Yeniden

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IRAK'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, Uzman Onbaşı Mehmet Köklü şehit oldu.

Hakkari'nin Derecik ilçesinin karşısında, Irak'ın kuzeyinde bulunan Avaşin- Basyan bölgesindeki 2 bin 550 metre rakımlı Sera Batin üs bölgesine, PKK'lı teröristler tarafından ateş açıldı. Güvenlik güçlerinin de anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada Uzman Onbaşı Mehmet Köklü şehit oldu.

Teröristlerin bulunduğu bölge, ateş destek vasıtaları ile atış altına alındı. Kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Milli Savunma Bakanlığı'ndan çatışmaya ilişkin açıklama yapıldı. Yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Irak kuzeyinde devam eden operasyonlar esnasında 24 Mayıs 2019 tarihinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Teröristlerin bulunduğu bölge, ateş destek vasıtaları ile atış altına alınmıştır. Bölgede hava destekli operasyonlara devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.

UĞURLAMA TÖRENİ DÜZENLENECEK

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada ise şehit Uzman Onbaşı Mehmet Köklü için bugün saat 18.00'de uğurlama töreni düzenleneceği belirtildi. Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'ndaki törenin ardından şehit Köklü'nün cenazesi, memleketi Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesine gönderilecek.

Behçet DALMAZ- Abdullah KAYA/DERECİK (Hakkari), (DHA)

