HABER

Irak'ın kuzeyinde PKK'lılarla çatışma: 1 asker şehit (2)- Yeniden

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 16:13 | Son Güncelleme

Sayın Yazı İşleri Müdürleri, 'PKK'lı teröristlerden havanlı saldırı: 1 asker şehit' başlıklı haberimizi, kaynağından alınan bilgiler doğrultusunda yeniden düzenleyerek servis ediyoruz.

Sayın Yazı İşleri Müdürleri,

'PKK'lı teröristlerden havanlı saldırı: 1 asker şehit' başlıklı haberimizi, kaynağından alınan bilgiler doğrultusunda yeniden düzenleyerek servis ediyoruz.

--------------------

Yeniden

IRAK'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, Uzman Onbaşı Mehmet Köklü şehit oldu.

Hakkari'nin Derecik ilçesinin karşısında, Irak'ın kuzeyinde bulunan Avaşin- Basyan bölgesindeki 2 bin 550 metre rakımlı Sera Batin üs bölgesine, PKK'lı teröristler tarafından ateş açıldı. Güvenlik güçlerinin de anında karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada Uzman Onbaşı Mehmet Köklü şehit oldu.

Teröristlerin bulunduğu bölge, ateş destek vasıtaları ile atış altına alındı. Kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI
Milli Savunma Bakanlığı'ndan çatışmaya ilişkin açıklama yapıldı. Yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Irak kuzeyinde devam eden operasyonlar esnasında 24 Mayıs 2019 tarihinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Teröristlerin bulunduğu bölge, ateş destek vasıtaları ile atış altına alınmıştır. Bölgede hava destekli operasyonlara devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.

UĞURLAMA TÖRENİ DÜZENLENECEK
Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada ise şehit Uzman Onbaşı Mehmet Köklü için bugün saat 18.00'de uğurlama töreni düzenleneceği belirtildi. Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'ndaki törenin ardından şehit Köklü'nün cenazesi, memleketi Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesine gönderilecek.

Behçet DALMAZ- Abdullah KAYA/DERECİK (Hakkari), (DHA)

PARTNERInstagram ile meditasyon yapmak mümkün mü?Instagram ile meditasyon yapmak mümkün mü?
Antalya'da faytonculuk 10 Haziran'da sona eriyor (2)Antalya'da faytonculuk 10 Haziran'da sona eriyor (2)
İBB, huzurevi sakinlerini iftarda ağırladıİBB, huzurevi sakinlerini iftarda ağırladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Perakende devi 25 mağazasını kapatıyor

Perakende devi 25 mağazasını kapatıyor

Tunceli Belediyesi'nin "Dersim" kararı için flaş gelişme

Tunceli Belediyesi'nin "Dersim" kararı için flaş gelişme

İmamoğlu'nun 'borç' iddiaları üzerine İBB'den flaş açıklama

İmamoğlu'nun 'borç' iddiaları üzerine İBB'den flaş açıklama

Aç kalınca yakalanan terörist kendini bakın ne olarak tanıtmış

Aç kalınca yakalanan terörist kendini bakın ne olarak tanıtmış

Nevin Yıldırım göndermesi! Sosyal medyada olay oldu

Nevin Yıldırım göndermesi! Sosyal medyada olay oldu

İngiltere Başbakan'ı istifa etti!

İngiltere Başbakan'ı istifa etti!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Yeni askerlik sistemi teklifi komisyonda kabul edildi

Yeni askerlik sistemi teklifi komisyonda kabul edildi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Doğa artık 'parazitörlere' emanet!! Tam 33 milyon tane...

Doğa artık 'parazitörlere' emanet!! Tam 33 milyon tane...

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
FETÖ'den yargılanan eski savcı Osman Şanal'ın cezası belli oldu!

Osman Şanal'ın cezası belli oldu!

Tunceli Belediyesi tabelasının 'Dersim' olarak değiştirilmesi kararı durduruldu

'Komünist Başkan'ın Dersim hamlesi çok konuşulmuştu! Harekete geçildi

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'na hapis cezası!

Bakırköy Belediye Başkanı'na hapis cezası!

Görür görmez telefona sarıldılar! Evin bahçesinden çıktı

Görür görmez telefona sarıldılar! Evin bahçesinden çıktı

Son dakika Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Adıyamanlı çoban 85 milyon yıllık fosil buldu

Hayvan otlatırken buldu! Ne olduğunu öğrenince donup kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.