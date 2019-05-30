Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütü PKK'nın silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullandığı hedefler vuruldu.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Pençe Harekatı'nın devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Pençe Harekatı kapsamında koordineli olarak Avaşin-Basyan ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütü PKK'nın silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullandığı hedeflerin imha edildiği bildirildi.

