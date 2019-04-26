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Irak'ın kuzeyine hava harekatları

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 09:50 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı: - "Irak'ın kuzeyindeki Gara, Zap ve Avaşin bölgelerine düzenlenen harekatlar neticesinde bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan hedefler imha edildi"

Irak'ın kuzeyindeki Gara, Zap ve Avaşin bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan hedefler imha edildi.

Mill Savunma Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, Irak'ın kuzeyine hava harekatları düzenlendiği belirtildi.

Hava harekatlarının Irak'ın kuzeyindeki Gara, Zap ve Avaşin bölgelerine düzenlendiği kaydedilen bilgilendirmede, "Harekatlar neticesinde bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi." ifadesi kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Avaşin Gara hava harekatı Milli Savunma Bakanlığı Zap

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