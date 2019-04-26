Irak'ın kuzeyindeki Gara, Zap ve Avaşin bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan hedefler imha edildi.
Mill Savunma Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, Irak'ın kuzeyine hava harekatları düzenlendiği belirtildi.
Hava harekatlarının Irak'ın kuzeyindeki Gara, Zap ve Avaşin bölgelerine düzenlendiği kaydedilen bilgilendirmede, "Harekatlar neticesinde bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi." ifadesi kullanıldı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum