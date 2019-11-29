Irak'ın Zikar ve Necef kentindeki gösterilerde 8 kişi öldü, 43 kişi yaralandı

BAĞDAT (AA) - Irak'ta güvenlik güçlerinin Zikar ve Necef vilayetindeki hükümet karşıtı gösterilere müdahalesi sonucu bugün 8 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi yaralandı.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak'ın güneyindeki Şii nüfusun yoğunlukta olduğu Necef kentinde düzenlenen hükümet karşıtı gösterilere güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.

Zikar vilayetinde ise güvenlik güçlerinin göstericilere müdahalesinde 3 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Öte yandan Başbakan Abdulmehdi'nin memleketi olan Zikar'ın Polis Müdürü Muhammed el-Kureyşi de bugün istifa ettiğini duyurmuştu.

Kureyşi'nin istifa kararının, Zikar'daki gösteriler sırasında çok sayıda eylemcinin hayatını kaybetmesine neden olan polis şiddetinden kaynaklandığı aktarılmıştı.

- Irak'taki gösteriler

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde şu ana kadar 350'den fazla kişi hayatını kaybetti, 15 binden fazla kişi yaralandı.

Başkent Bağdat başta olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.

