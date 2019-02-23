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Irak’ta göçmenlere tahsis edilen yardımlarda skandal

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 15:14 | Son Güncelleme

Erbil-(İHA)-Irak’ta göçmenlere dağıtılan yardımlarında tarihi geçmiş gıda skandalı orta çıkması üzerine, Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı konuya müdahale etti.Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bakan Nofel Baha Musa’nın göçmenler için tahsis edilen yardım paketlerini denetmesi ardından birçok sayıda son kullanma tarihi geçmiş gıda tespit edildiği belirtildi.

Irak’ta göçmenlere tahsis edilen yardımlarda skandal

Erbil-(İHA)-Irak’ta göçmenlere dağıtılan yardımlarında tarihi geçmiş gıda skandalı orta çıkması üzerine, Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı konuya müdahale etti.
Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bakan Nofel Baha Musa’nın göçmenler için tahsis edilen yardım paketlerini denetmesi ardından birçok sayıda son kullanma tarihi geçmiş gıda tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, Başkent Bağdat’ta bulunan depoların Göç ve Göçmenler Bakanı’na eşlik eden uzman bir ekiple denetlendiği, göçmenlere dağıtımı yapılması planlana gıda paketlerinde yer alan, mercimek nohut, fasulye ve bulgur paketlerinin son kullanma tarihinin geçmiş olduğunun tespit edildiği belirtildi.
Terör örgütü DEAŞ 2014’te Irak’ın büyük bir bölümünü işgal etmesi ardından ülke tarihinde en büyük göç dalgasına neden olmuştu. 6 milyona yakın insan evlerini terk ederek DEAŞ’ın olmadığı yerlere göç etmişti. Bütün bölgelerin DEAŞ’tan kurtarılmasına rağmen güvenliği sağlanmaması ve birçok göçmenin evlerinin yerle bir edilmesi nedeniyle ülkede hala yaklaşık 2 milyona yakın göçmen bulunuyor.

Irak’ta göçmenlere tahsis edilen yardımlarda skandal

Irak’ta göçmenlere tahsis edilen yardımlarda skandal

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