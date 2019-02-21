Irak'ta hastane inşaatları yeniden başlayacak

BAĞDAT (AA) - Irak Sağlık Bakanı Ala el-Alvan, Türk ve Alman inşaat firmalarının üstlendiği hastane inşaatlarına yeniden başlanacağını belirtti.

Başkent Bağdat'taki Sağlık Bakanlığı binasında basın toplantısı düzenleyen Alvan, durdurulan hastane inşaatlarının yeniden başlaması için gerekli bütçenin ayrıldığını ifade etti.

Alvan, hastane inşaatlarını üstlenen Türk ve Alman firmaların inşaatları 8 ay içinde tamamlamayı vadettiğini söyledi.

Irak Sağlık Bakanı Alvan, bin sağlık kuruluşu olduğuna ve 3 bin sağlık kuruluşuna daha ihtiyaç duyulduğunu, sağlık kuruluşlarının ihtiyaçlarını karşılamak için yılık 2 milyar dolarlık bütçe ayrılması gerektiğini vurguladı.

Irak'taki devlet hastanelerindeki kötü şartlar nedeniyle hastalar özel hastanelere yöneliyor.

Irak hükümeti 2008'de 5 hastane inşası için bir Türk inşaat firmasıyla 750 milyon dolarlık anlaşma imzalamış ancak ödeneğin kesilmesi nedeniyle inşaatlara ara verilmişti.

