Irak'ta hükümet karşıtı göstericiler, başkentteki Tahrir Meydanı'na akın etti

BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'ta binlerce kişi, hükümeti protesto etmek için Tahrir Meydanı'nda bir araya geldi.

Bağdat'ın merkezinde toplanan binlerce kişi, yolsuzluk yapan siyasi partileri istemediklerini vurgulayarak, bağımsız bir hükümetin kurulması talebinde bulundu.

Göstericilerden bir grup İran karşıtı slogan atarken, başka bir grup da "Ne Amerika ne de İran" sloganları attı.

Iraklı göstericiler, üzerinde "Savaş değil, vatan istiyoruz" yazılı dövizler taşıyarak, İran ve ABD gerilimi nedeniyle ülkelerinin çatışma sahasına dönüşmemesi çağrısında bulundu.

- Milyonluk gösteri çağrıları

Irak'ta sosyal medya üzerinden yürütülen kampanyalarda bugün için "milyonluk gösteri" çağrıları yapılmıştı.

Ülkedeki işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle 1 Ekim’de patlak veren gösteriler 100’üncü gününde devam ediyor.

