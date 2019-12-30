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  4. Irak'ta İran destekli koalisyondan başbakanlık için 3 aday

Irak'ta İran destekli koalisyondan başbakanlık için 3 aday

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 06:12 | Son Güncelleme

Irak'ta, İran'a yakınlığıyla bilinen Bina Koalisyonu, başbakanlık için eski İletişim Bakanı Muhammed Tevfik Allavi başta olmak üzere 3 aday çıkardı.

Irak'ta İran destekli koalisyondan başbakanlık için 3 aday

Eski İletişim Bakanı Allavi yaptığı yazılı açıklamada, Bina Koalisyonu'nun kendisin emekli Korgeneral Abdulgani el-Esedi, eski milletvekili Korgeneral Tevfik el-Yasiri ile birlikte aday gösterdiğini belirtti.

Allavi, söz konusu isimlerin aday gösterilmesinin ülkenin yakında krizden çıkacağının habercisi olduğunu ifade etti.

Adaylardan birinin başbakan olmasını temenni ettiğini dile getiren Allavi, Bina Koalisyonunun bağımsız 3 kişiyi aday göstermesinin barışçıl göstericilerin talebi olduğuna dikkati çekti.

Eski Başbakan İyad Allavi'nin amcaoğlu olan Tevfik Allavi, 2010-2014 yılları arasında ikinci Nuri Maliki hükümetinde iletişim bakanlığı görevinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Bağdat Bina Koalisyonu eski İletişim Bakanı Muhammed Tevfik Allavi ırak

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