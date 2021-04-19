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Irak'ta art arda saldırı düzenlendi!

19.04.2021 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Irak'ın Kerkük bölgesinin kuzey batısında yer alan iki petrol kuyusuna Cumartesi günü patlayıcı ile saldırı düzenlenirken, Pazar günü de ABD'lilerin bulunduğu Bağdat'ın kuzeyindeki bir üsse roket saldırısı düzenlendi.

Irak'ta art arda saldırı düzenlendi!

Kerkük'te Bay Hassan petrol sahasında iki kuyuya yapılan saldırıyı İslam Devleti militan örgütü üstlendi. Irak Petrol Bakanlığı üretimin aksamadığını ifade etti.

Irak ordusu, Bağdat'ın kuzeyindeki Balad hava üssüne en az beş roket fırlatıldığını, ABD'li taşeronlara ev sahibi olan üste iki Irak askerinin yaralandığını bildirdi. Üsse en son 4 Nisan'da saldırı düzenlenmişti. Saldırıyı üstlenen olmadı, ancak Iraklı yetkililer İran'ın desteklediği militanların daha önce bölgede benzer saldırılarda bulunduğunu ifade ettiler.

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