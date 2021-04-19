Irak'ta art arda saldırı düzenlendi!

Kerkük'te Bay Hassan petrol sahasında iki kuyuya yapılan saldırıyı İslam Devleti militan örgütü üstlendi. Irak Petrol Bakanlığı üretimin aksamadığını ifade etti.

Irak ordusu, Bağdat'ın kuzeyindeki Balad hava üssüne en az beş roket fırlatıldığını, ABD'li taşeronlara ev sahibi olan üste iki Irak askerinin yaralandığını bildirdi. Üsse en son 4 Nisan'da saldırı düzenlenmişti. Saldırıyı üstlenen olmadı, ancak Iraklı yetkililer İran'ın desteklediği militanların daha önce bölgede benzer saldırılarda bulunduğunu ifade ettiler.

