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Irak’ta protesto gösterilerindeki ölenlerin sayısı 2’ye yükseldi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2019 12:49 | Son Güncelleme

Irak’ın başkenti Bağdat ve bazı illerde bugün yeniden başlayan protesto gösterilerinde ölenlerin sayısı 2’ye yükselirken, 100’den fazla kişi de yaralandı.

Irak’ın başkenti Bağdat ve bazı illerde bugün yeniden başlayan protesto gösterilerinde ölenlerin sayısı 2’ye yükselirken, 100’den fazla kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında Iraklı bir televizyon kanalı muhabiri bulunuyor.
Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi’nin protestoları yatıştırmak için aldığı reform kararları ve soruşturma raporunun açıklanması ardından Bağdat’ta halk işsizlik, kamu hizmeti yetersizliği ve yolsuzluğu protesto etmek için yine sokağa döküldü. Gün ilk saatlerinde hükümet konakları ve yabancı misyonlarının bulunduğu Yeşil Bölge’ye giren vatandaşları güvenlik güçleri çıkarması ardından daha kalabalık gruplar halinde toplanan protestocular yeniden Yeşil Bölge’ye girmelerini önlemeye çalışan güvenlik güçleriyle çatıştı. Çıkan şiddet olaylarında 2 gösterici hayatını kaybederken 100’den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi. Yaralılar arasında Iraklı bir televizyon kanalı muhabiri bulunuyor. Kafasına göz yaşartıcı bombası isabet eden muhabirin ağır yaralandığı bildirildi.
Bu arada protestocuları korumak için Şii din adamı Mukteda Sadr’a ait silahlı grupların gösteri bölgesine sevk edildiği görüldü.
Öte yandan ABD Bağdat Büyükelçiliği vatandaşlarından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hariç Irak’a sefer etmemeleri tavsiyesinde bulundu.
Irak’ta Şiilerin için mukaddes olan Erbain merasimi nedeniyle ara verilen gösteriler bugün yeniden başladı.
Bağdat ile güneydeki bazı kentlerde 1 Ekim’de başlayan hükümet karşıtı protestolarda meydana gelen şiddet olaylarında 157 kişi hayatını kaybederken 5 bin 494 kişi ise yaralanmıştı.

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