Irak’ta protestolar yeniden alevlendi: 2 gazeteci öldürüldü

İranlı General Süleymani’nin öldürmesinin ardından durulan hükümet karşıtı protestolar, bugün Irak’ın başkenti Bağdat olmak üzere birçok kentte yeninden başladı. Basra’da protesto haberlerini takip eden bir muhabirle kameramanının öldürülmesi ise tepkiye neden oldu.

İranlı General Süleymani’nin ABD tarafından Bağdat’ta öldürülmesinden bu yana sessiz kalan hükümet karşıtı protestocular, bugün Bağdat, Vasıt, Basra, Babil, Divaniye, Müsenna, Kerbela, Necef, Zikar ve Misan kentlerinde yeniden sokağa döküldü. Başkentteki ünlü Tahrir Meydan’ında toplanan protestocular “İran ve ABD dışarı” sloganları atarken, Babil kentinde de benzer görüntüler yaşandı. Protestocular “ABD ve İran’a hayır” ve “Şii - Sünni kardeş” slogan atarak marşlar eşliğinde valilik binasının önünde toplandı. Protestoların en kanlı olaylarının yaşandığı Zikar’da protestocular Hububi Meydanı’nda toplandı. İran karşıtı slogan atan protestocular Irak bayrağı kaldırırken, Kerbela kentinde ise gösterileri dağıtmak isteyen güvenlik güçleri ile protestocular arasında yaşanan arbedede yaralananlar oldu.