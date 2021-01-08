HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Irak’ta protestolar yeniden başladı

Irak’ta protestolar yeniden başladı

08.01.2021 22:09 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Irak’ta hükümet karşıtı protesto gösterileri, bir protestocunun gözaltına alınmasının ardından yeniden alevlendi.

Irak’ta hükümet karşıtı protesto gösterileri, bir protestocunun gözaltına alınmasının ardından yeniden alevlendi. Güvenlik güçleri, protestoculara gaz bombası ile müdahale etti.
Irak’ın güneyindeki Nasıriye kentinde güvenlik güçlerinin, bir protestocuyu gözaltına almasının ardından yüzlerce protestocu yeniden sokaklara döküldü. Protestoların merkezi el-Hububi Meydanı’na yürüyen çalışan protestocular, güvenlik güçleri tarafından engelledi. Güvenlik güçleri, meydana ulaşmaya çalışan protestocuları dağıtmak için önce havaya ateş açtı ardından da gaz ile müdahale etti. Protestocular ise taş atarak karşılık verdi. Çıkan olaylarda bazı protestocular da yaralandı. Irak’ta Ekim 2019’da başlayan hükümet karşıtı protestolarda şu ana kadar 600’den fazla kişi hayatını kaybetti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hülya Avşar'dan güldüren Zehra gafı! Hülya Avşar'dan güldüren Zehra gafı!
'Bugün ikimiz de öleceğiz' dedi ve... Dehşet anları güvenlik kamerasında'Bugün ikimiz de öleceğiz' dedi ve... Dehşet anları güvenlik kamerasında
Mekatronik Mühendisi ne iş yapar?Mekatronik Mühendisi ne iş yapar?

En Çok Okunan Haberler

Tanga mayosuyla olay oldu! Plajın gözdesi

Tanga mayosuyla olay oldu! Plajın gözdesi

Yer: Malatya! Mağarada gördükleri şey karşısında korkuya kapıldılar

Yer: Malatya! Mağarada gördükleri şey karşısında korkuya kapıldılar

İran görüntüleri paylaştı: Dünya şokta!

İran görüntüleri paylaştı: Dünya şokta!

Canlı yayında gerildiler! Sosyal medyada tepki yağdı

Canlı yayında gerildiler! Sosyal medyada tepki yağdı

Son dakika: 4 büyükşehirle ilgili sevindirici haber

Son dakika: 4 büyükşehirle ilgili sevindirici haber

Kritik iki baraj kuruma noktasına geldi

Kritik iki baraj kuruma noktasına geldi

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Muharrem İnce’den 'istifa' açıklaması

Muharrem İnce’den 'istifa' açıklaması

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

NASA, iklim değişikliğinin etkilerini gözler önüne serdi

NASA, iklim değişikliğinin etkilerini gözler önüne serdi

Ceyhan'dan Çin aşısıyla ilgili canlı yayında flaş açıklamalar

Ceyhan'dan Çin aşısıyla ilgili canlı yayında flaş açıklamalar

Kayıp müzisyen Deniz Ayaz'ın cansız bedeni bulundu

Kayıp müzisyen Deniz Ayaz'ın cansız bedeni bulundu

Diğer Haberler

Tarihi eserleri satmak isterken yakalandılar

Helenistik döneme ait! Satmak isterken yakalandılar

Çanakkale'de taksi ile ambulans çarpıştı: 5 yaralı

Çanakkale'de taksi ile ambulans çarpıştı: 5 yaralı

Eşine 'Bugün ikimiz de öleceğiz' diyerek cipi dinlenme tesisine sürmüştü! Dehşet anları kamerada

'Bugün ikimiz de öleceğiz' dedi ve... Dehşet anları güvenlik kamerasında

Son dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

56 saatlik kısıtlama başladı!

Üsküdar'da 2 gün önce denizde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

İki gün önce denizde kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

Çavuşoğlu'ndan yeni ABD yönetimine: Farklılıklarımızı çözmenin yolunu bulmak acil bir gerekliliktir

Çavuşoğlu'ndan Biden'a: Farklılıklarımızı çözmenin yolunu bulmak acil bir gerekliliktir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.