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Irak’ta Sadr grubu yanlıları ile hükümet karşıtı protestocular çatıştı: 50 yaralı

27.11.2020 18:19 | Son Güncelleme:
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Irak’ın güneyindeki Nasıriye kentinde Şii Sadr Grubu yanlıları ile hükümet karşıtı protestocular arasında çıkan çatışmada yaklaşık 50 kişi yaralandı.Şii lider Mukteda el-Sadr, ülkede gelecek yıl yapılacak genel seçimleri kazanmak için çalışmalarını sürdürürken, başkent Bağdat’ta destekçileriyle Cuma namazı kıldı.

Irak’ın güneyindeki Nasıriye kentinde Şii Sadr Grubu yanlıları ile hükümet karşıtı protestocular arasında çıkan çatışmada yaklaşık 50 kişi yaralandı.
Şii lider Mukteda el-Sadr, ülkede gelecek yıl yapılacak genel seçimleri kazanmak için çalışmalarını sürdürürken, başkent Bağdat’ta destekçileriyle Cuma namazı kıldı. Ülkenin diğer kentlerinde de Sadr yanlıları toplanarak bir arada Cuma namazı kıldı. Namazın ardından Sadr’ın konuşmasından sonra Nasıriye kentinde Sadr grubu yanlıları, hükümet karşıtı protestocuların toplandığı el-Hububi Meydanı’na doğru yürüdü. Ellerinde silah, sopa ve bıçak taşıyan Sadr yanlılarının protestocuların çadırlarını ateşe vermesiyle iki taraf arasında çatışma çıktı. Yaşanan çatışmalarda yaklaşık 50 kişinin yaralandığı aktarıldı.
Irak’ta Şii lider Mukteda el-Sadr, ülkede gelecek yapılacak genel seçimleri kazanarak iktidara gelmek istediğini söylemişti.

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