BAĞDAT (AA) - Irak hükümetinin, Ürdün ile yaptığı Basra'dan Akabe Limanı'na petrol boru hattı döşenmesini öngören stratejik anlaşma tepki çekmeye devam ediyor. Parlamento Enerji ve Petrol Komitesi, Başbakan Adil Abdulmehdi ve Petrol Bakanını "hesap vermesi için" meclise çağırmaya hazırlanıyor.

AA muhabirine konuyla ilgili konuşan Irak Meclisi Ekonomi ve Yatırım Üyesi Abdusselam el-Maliki, Irak ve Ürdün arasında yapılan Basra'dan Akabe Limanı'na petrol boru hattı döşenmesini içeren anlaşmaya dair birtakım kaygıları olduğunu ifade etti.

Anlaşmanın şeffaf olmadığını savunan Maliki, "Boru hattı Ürdün'e yılık bütçesinin yarısı kadar fayda sağlayacak, Irak ise bundan zararlı çıkacak." dedi.

Basra'dan Akabe'ye günlük yaklaşık 1 milyon varil petrol sevk edileceğini anlatan Maliki, şöyle devam etti:

"100 bin varil petrol de hükümetin özel indirimli fiyatıyla verilecek. Bu da eski rejim dönemindeki gibi varilin 5 dolar üzerinden hesaplanması korkusunu beraberinde getiriyor. Diğer endişelendiğimiz durum da anlaşmaya göre, Enbar'a bağlı Hadise'den başlayıp Akabe'ye kadarki boru hattının 20 yıl sonra Ürdün'ün mülkiyetine geçecek olması. O zaman da ortaklık anlaşması sona erecek."