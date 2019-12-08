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Irak'taki Bağdat Ortak Operasyonlar Komutanlığında görev değişikliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 17:23 | Son Güncelleme

Görevdeki değişikliğin El-Hıllani Meydanı'nda göstericilere yönelik silahlı saldırıdan sonra meydana gelmesi dikkati çekti

İSTANBUL (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'taki Ortak Operasyonlar Komutanlığına Korgeneral Kays Mahmudavi yerine Tümgeneral Abdulhüseyin et-Tamimi'nin atandığı belirtildi.

Irak resmi haber ajansında (INA) yer alan habere göre, atamanın Mahmudavi'nin sağlık sorunlarından dolayı gerçekleştirildiği açıklandı.

Söz konusu atamanın, Bağdat'taki El-Hıllani Meydanı'nda cuma akşamı gerçekleştirilen ve 25 kişinin hayatını kaybetmesine, 120'sinin yaralanmasına neden olan saldırının akabinde gelmesi dikkati çekti.

Irak Yüksek Bağımsız İnsan Hakları Komiserliğinin 4 Aralık'ta yaptığı açıklamaya göre, ülkede işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösterilerde en az 460 kişi öldü, 19 bin kişi yaralandı.

Başta başkent Bağdat olmak üzere orta ve güney kesimlerdeki kentlerde devam eden gösteriler sırasında İran'ın ülkedeki nüfuzuna yönelik tepkiler de dile getiriliyor.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle 29 Kasım'da istifa etmek zorunda kalmıştı.

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Bağdat Bağdat'taki Ortak Operasyonlar Komutanlığı El-Hıllani Meydanı ırak

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