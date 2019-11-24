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Irak’taki protestolarda kanlı gece: 7 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 09:50 | Son Güncelleme

Irak’ın başkenti Bağdat ile Nasiriye kentinde güvenlik güçlerinin hükümet karşıtı gösteri düzenleyen protestocuları dağıtmak için ateş açması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.Irak’ta ekim ayından bu yana başlayan hükümet karşıtı protesto gösterileri aralıksız sürüyor.

Irak’ın başkenti Bağdat ile Nasiriye kentinde güvenlik güçlerinin hükümet karşıtı gösteri düzenleyen protestocuları dağıtmak için ateş açması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.
Irak’ta ekim ayından bu yana başlayan hükümet karşıtı protesto gösterileri aralıksız sürüyor. Başkent Bağdat’taki korumalı Yeşil Bölge’ye giden Ahrar, Sinek ve Şüheda köprülerinde yine çatışma çıktı. Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Albay Halit el-Mehna, Bağdat’taki Tayaran, Tahrir, Hellani ve Risafa bölgelerinde güvenlik güçlerinin müdahalesinde 3 sivilin öldüğünü ve 37 güvenlik gücü mensubunun yaralandığını söyledi. Güneydeki Nasiriye kentinde de benzer görüntüler yaşandı. Kentteki Zeytin Köprüsü’nü kapatan protestocuları dağıtmak için sert müdahalede bulunan güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
Onlarca kişinin yaralandığı olayları cep telefonlarıyla çeken aktivistler ülkenin başbakanı Adil Abdülmehdi’yi protestocuları öldürmekle suçladı. Ülkenin güneyindeki petrol zengini Basra kentinde ise protestocular bu sabah, caddelerde lastik yakarak petrol sahaları ve Um Kasr limanına giden yolları kapattı.
Irak’ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle başlayan gösteriler, hükümeti düşürme eylemine dönüştü. Protestoları yatıştırmak için hükümetin açıkladığı reform paketleriyle ikna olmayan protestocular gösterilerine devam ediyor. Ekim ayında başkent Bağdat ile güney illerinde başlayan protesto gösterilerinde 330’dan fazla kişi hayatını kaybetti.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü OPEC’in en büyük ikinci petrol üreticisi olan Irak, dünyadaki en büyük ham petrol rezervlerine sahip ülkelerden biri. Geçtiğimiz yıl 100 milyar dolardan fazla petrol geliri elde edilmesine rağmen, ülkede yoksulluk ve işsizlik her gün artıyor. Bunun yanı sıra alt yapısı neredeyse yok olan ülkede kamu hizmetleri yoksunluğu halkı öfkelendirdi.

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