Irak’taki yılbaşı kutlamaları kanlı bitti: 1 ölü

Irak’taki yeni yıl kutlamalarında 1 çocuk hayatını kaybederken, 30’dan fazla kişi de yaralandı.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta dün gerçekleştirilen yılbaşı kutlamaları faciaya dönüştü. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf el-Bedir, başkentteki yeni yıl kutlamalarında havaya ateş açılması sonucu 1 çocuğun hayatını kaybettiğini, 6 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Sözcü Seyf el-Bedir, 25 kişinin de havai fişeklerle bağlantılı kazalar nedeniyle yaralandığını belirterek yaralıların çoğunun çocuk ve gençlerden oluştuklarını bildirdi.

