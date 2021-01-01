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Irak’taki yılbaşı kutlamaları kanlı bitti: 1 ölü

01.01.2021 15:19 | Son Güncelleme:
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Irak’taki yılbaşı kutlamaları kanlı bitti: 1 ölü

Irak’taki yeni yıl kutlamalarında 1 çocuk hayatını kaybederken, 30’dan fazla kişi de yaralandı.Irak’ın başkenti Bağdat’ta dün gerçekleştirilen yılbaşı kutlamaları faciaya dönüştü.

Irak’taki yeni yıl kutlamalarında 1 çocuk hayatını kaybederken, 30’dan fazla kişi de yaralandı.
Irak’ın başkenti Bağdat’ta dün gerçekleştirilen yılbaşı kutlamaları faciaya dönüştü. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf el-Bedir, başkentteki yeni yıl kutlamalarında havaya ateş açılması sonucu 1 çocuğun hayatını kaybettiğini, 6 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Sözcü Seyf el-Bedir, 25 kişinin de havai fişeklerle bağlantılı kazalar nedeniyle yaralandığını belirterek yaralıların çoğunun çocuk ve gençlerden oluştuklarını bildirdi.

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