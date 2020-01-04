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  4. Irak'tan ABD'nin ülkedeki çalışmalarını sınırlandıran karar

Irak'tan ABD'nin ülkedeki çalışmalarını sınırlandıran karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 19:56 | Son Güncelleme

Irak'tan ABD'nin ülkedeki çalışmalarını sınırlandıran karar

BAĞDAT (AA) - Irak hükümetinin, ABD güçlerinin ülkedeki çalışmalarını sınırlandıran karar aldığı bildirildi.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin Askeri Sözcüsü Abdulkerim Halaf, yaptığı basın açıklamasında, İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in Bağdat'taki ABD saldırısında öldürülmesi sonrası hükümetin, ABD güçlerinin ülkedeki çalışmalarını sınırlandıran karar aldığını açıkladı.

Halaf, Süleymani'yi Bağdat'a taşıyan uçaktaki mürettebatın da sorgulandığını duyurdu.

- Meclis yarın olağanüstü toplanıyor

Irak Meclisi, ABD güçlerinin Irak'tan çıkarılması konusunu ele almak için yarın olağanüstü oturumla toplanacak.

Haşdi Şabi'ye yakın Şii milletvekilleri, diğer siyasi gruplara bağlı vekillerin yarınki oturuma katılmaları için çağrı yaptı.

Süleymani ve Mühendis'in öldürülmesi sonrası gözler ABD'nin Irak'taki askeri varlığına çevrildi.

ABD'nin Irak'ta 9 askeri üssü bulunuyor.

Saddam Hüseyin rejimini devirmek için Mart 2003'te Irak'ı işgal eden ABD'nin bu ülkede bilinen 9 askeri üssü var. ABD, 2011'de Irak'tan çekilse de buradaki varlığını söz konusu askeri üslerle güçlendirdi. ABD'nin Irak'ta halihazırda yaklaşık 5 bin askeri bulunuyor.

ABD, başkent Bağdat'ta Uluslararası Bağdat Havalimanı'daki Victory Askeri Üssü'nün yanı sıra Taci bölgesinde de eğitim amaçlı Taci Askeri Üssü'ne sahip. Ülkenin batısındaki Enbar'da Habaniyye ve Aynü'l Esed adlı iki askeri üssü daha bulunan ABD, özellikle 2014 yazında DEAŞ saldırıları sırasında bu üsleri aktif şekilde kullanmaya başlamıştı.

Amerikan askerleri, Salahaddin vilayetindeki Beled Hava Üssü'nü de kullanıyor.

Irak'ı işgal eden ABD, Kerkük'teki K1 Askeri Üssü'nün yanı sıra ülkenin ikinci büyük kenti Musul'da da askeri üslerle varlık gösteriyor. ABD güçleri, Musul'da Kayarra (Geyyara) Askeri Üssü'nde bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın askerlerini Suriye'den çekme kararının ardından gündeme gelen Erbil'deki Harir Hava Üssü de ABD güçlerinin bulunduğu üsler arasında yer alıyor. ABD'nin Uluslararası Erbil Havalimanı'nında da bir askeri üssü var.

ABD, Erbil'de 2015'ten beri tamamen kontrolüne aldığı Harir Hava Üssü'nü önce pistini genişletip daha sonra aktif şekilde kullanmaya başladı. Erbil'deki Harir, Irak'ın diğer bölgelerine göre DEAŞ tehdidinin çok az olduğu bir bölgede bulunması sebebiyle ABD için oldukça güvenli bir üs olarak görülüyor.

Güvenli olmasının yanı sıra Suriye'nin kuzeyi ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ni (IKBY) birbirine bağlayan Fişhabur Sınır Kapısı'na sadece 227 kilometre mesafede yer alan Harir, ABD'nin Irak'ın kuzeyinde Suriye sınırına en yakın askeri üssü konumunda.

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