BAĞDAT (AA) - Irak Dışişleri Bakanlığı, Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed Al Halife'nin, İsrail ordusunun İran'a ve desteklediği güçlere yönelik saldırılarını destekleyen açıklamalarına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Al Halife'nin, İsrail ordusunun Irak'taki Haşdi Şabi ile Suriye ve Lübnan'daki İran destekli güçlere yönelik saldırılarıyla ilgili "nefsi müdafaa" değerlendirmesinde bulunması kınandı.

Açıklamada, Haşdi Şabi'nin, ülke topraklarının müdafaasında silahlı kuvvetler, polis teşkilatı, peşmerge ve aşiret mensuplarının yanında yer aldığı ve terör örgütü DEAŞ'a karşı verilen mücadele büyük fedakarlıklar gösterdiği belirtildi.

Al Halife, önceki gün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İran; Devrim Muhafızları, Lübnan'daki Hizbullah, Irak'taki Haşdi Şabi güçleri ve Yemen'deki Husiler ile bize karşı savaş ilan etti. Onları vuranları ve mühimmatlarını imha edenleri kınayamayız. Bu nefsi müdafaadır." ifadelerini kullanmıştı.

Haşdi Şabi'nin mühimmat deposunun bulunduğu Şuheda, Eşref, Sakr, Beled ve Kaim'deki üslerine 19 Temmuz-25 Ağustos'ta hava saldırıları düzenlenmişti.