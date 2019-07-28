HABER

İran, Arak nükleer reaktörünü yeniden faaliyete geçirecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.07.2019 12:36 | Son Güncelleme

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, yenileme çalışmalarının yolunda gittiği Arak reaktörünün gelecek ay yeniden faaliyete gireceğini duyurdu.İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, Basra Körfezi kıyısındaki Buşehr eyaletinde bulunan Arak ağır su reaktörünün yeniden yapılandırılmasıyla ilgili çalışmaların yolunda gittiğini açıkladı.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, yenileme çalışmalarının yolunda gittiği Arak reaktörünün gelecek ay yeniden faaliyete gireceğini duyurdu.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, Basra Körfezi kıyısındaki Buşehr eyaletinde bulunan Arak ağır su reaktörünün yeniden yapılandırılmasıyla ilgili çalışmaların yolunda gittiğini açıkladı. Ülkenin ilk nükleer santrali olan reaktördeki kapasite arttırma çalışmaları, ABD’nin İran’la imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs ayında çekilmesinden sonra İngiltere ve Çin’in iş birliğinde devam ediyordu. Çalışmaların tamamlanmasına az bir vakit kaldığını açıklayan Salihi, reaktörün 1 ay içinde yeniden faaliyete gireceğini duyurdu.

İkinci ve üçüncü santraller yolda
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Salihi, Arak reaktörünün bulunduğu Buşehr eyaletinde ikinci bir nükleer santralin temelinin Ağustos ortalarına doğru atılacağını hatırlattı. Gelecek ay temeli atılacak olan 2’nci santralin 6 yıl sonra ve henüz çalışmalara başlanmayan 3’üncü santralin ise 8 yıl sonra hizmete girmesini planladıklarını açıkladı.

Yer: Van! 30 yıldır aralıksız kazıyorlarYer: Van! 30 yıldır aralıksız kazıyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dondurmacıda hatıra fotoğrafıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan dondurmacıda hatıra fotoğrafı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan Tunus halkına başsağlığıCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan Tunus halkına başsağlığı

En Çok Okunan Haberler

Yüzbinleri ilgilendiriyor! Yarın 23.59'da sona erecek

Yüzbinleri ilgilendiriyor! Yarın 23.59'da sona erecek

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Göç İdaresi'nden 'sınır dışı' haberleri hakkında açıklama

Göç İdaresi'nden 'sınır dışı' haberleri hakkında açıklama

Ambarlı Limanı'nda gemi yangını

Ambarlı Limanı'nda gemi yangını

Hülya Koçyiğit: Bu benim en dürüst itirafım

Hülya Koçyiğit: Bu benim en dürüst itirafım

8.5 saatlik yol 3.5 saate düşecek! Bir kısım daha açılıyor

8.5 saatlik yol 3.5 saate düşecek! Bir kısım daha açılıyor

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi...' diyerek duyurdu!

Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi...' diyerek duyurdu!

Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Ali Babacan görüşmesi açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Ali Babacan görüşmesi açıklaması

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dondurmacıda hatıra fotoğrafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dondurmacıda hatıra fotoğrafı

Son dakika! Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

İYİ Partili eski il başkanı Servet Koca'dan kumpas iddialarıyla ilgili açıklama

Servet Koca'dan kumpas iddialarıyla ilgili açıklama

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'dan Tunç Soyer'e yanıt

Bitlis Belediye Başkanı'ndan Tunç Soyer'e yanıt

CHP'de Kırklareli ve Pehlivanköy teşkilatlarında istifalar

CHP'de bir toplu istifa daha! Bu kez...

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'müjdeyi veriyorum' dedi ve açıkladı: Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz

Erdoğan 'müjdeyi veriyorum' dedi ve açıkladı: Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.